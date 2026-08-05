La F1 confirme l’horaire du GP de Bahreïn disputé à Sepang après une confusion

La FIA a officialisé l’horaire de départ du Grand Prix de Bahreïn, une manche très particulière du calendrier 2026 puisqu’elle ne se déroulera finalement pas à Sakhir mais sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Déplacée en raison du conflit qui touche actuellement le Moyen-Orient, l’épreuve marquera le retour de la Formule 1 sur un tracé emblématique, absent du championnat du monde depuis près d’une décennie.

Le Grand Prix de Bahreïn se disputera bien sur le circuit international de Sepang, du 2 au 4 octobre prochains. La FIA a confirmé l’horaire officiel de la course après une certaine confusion. La F1 avait en effet indiqué que les horaires seraient ceux du GP de Bahreïn à Sakhir, ce qui aurait fait de Sepang un Grand Prix de nuit !

Si le circuit est bien doté d’éclairage, il n’est pas suffisant pour une course de F1. C’était donc bien une erreur de la part de la FOM. Et la course s’élancera bien le dimanche 4 octobre à 15h, heure locale.

Pour les téléspectateurs européens, cela impliquera un réveil matinal. Le départ sera donné à 9h en Europe centrale (dont la France), tandis que les spectateurs du Royaume-Uni et d’Irlande devront être devant leur écran dès 8h.

Cette relocalisation exceptionnelle fait suite à l’annulation du Grand Prix initialement prévu à Sakhir en mars dernier. Le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient a rendu impossible l’organisation de l’épreuve dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Face à cette situation, la Formule 1, la FIA ainsi que les gouvernements bahreïni et malaisien sont parvenus à un accord afin de transférer l’événement en Asie du Sud-Est.

Si le nom de l’épreuve reste celui de Grand Prix de Bahreïn, c’est donc bien Sepang qui accueillera les monoplaces du championnat du monde, offrant au paddock un retour sur un circuit chargé d’histoire.

Le tracé malaisien a en effet occupé une place importante dans l’histoire récente de la discipline. Présent sans interruption au calendrier entre 1999 et 2017, le Grand Prix de Malaisie a disputé 19 éditions consécutives.

Sepang avait également marqué une étape importante pour la Formule 1 en devenant le premier circuit construit spécifiquement en Asie du Sud-Est à accueillir une manche de la catégorie reine.

Son dessin exigeant, la chaleur étouffante et une météo souvent imprévisible ont donné lieu à plusieurs courses restées célèbres, faisant du rendez-vous malaisien l’un des plus appréciés des pilotes comme des spectateurs avant sa disparition du calendrier à l’issue de la saison 2017.

Neuf ans plus tard, la Formule 1 retrouvera donc ce cadre familier, même si l’événement portera cette fois l’appellation de Grand Prix de Bahreïn.

Ce retour à Sepang offrira ainsi au championnat une solution de remplacement à un Grand Prix rendu impossible à organiser dans le Golfe, tout en permettant à l’un des circuits les plus emblématiques de l’ère moderne de renouer, le temps d’un week-end, avec la Formule 1.