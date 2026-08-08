Bilan de mi-saison F1 2026 : Williams, de l’espoir au désenchantement

Après avoir signé en 2025 l’une de ses meilleures saisons de la dernière décennie avec une cinquième place au championnat constructeurs, Williams abordait la nouvelle réglementation avec de grandes ambitions. L’écurie de Grove espérait profiter du changement technique pour poursuivre sa remontée vers le sommet, mais les premiers mois de 2026 ont rapidement transformé cet espoir en une difficile course au développement. Neuvième du championnat après onze Grands Prix, après avoir été dépassée par Audi F1 en Hongrie, Williams semble désormais davantage tournée vers la préparation de 2027 que vers une remontée spectaculaire cette année.

Williams avait placé beaucoup d’espoirs dans la réglementation 2026, comme une grande partie du plateau. Mais l’écurie a été confrontée à ses premières difficultés avant même que la FW48 ne prenne officiellement la piste.

Le programme de construction de la monoplace a accumulé suffisamment de retard pour contraindre Williams à manquer le roulage de mise en route organisé à Barcelone en janvier. Des difficultés lors des crash-tests de la FIA avaient notamment été évoquées, alors que l’équipe poussait au maximum les limites de son concept aérodynamique. James Vowles n’avait pas directement confirmé ces informations à l’époque, mais avait expliqué que Williams aurait techniquement pu participer à la séance catalane et qu’elle avait préféré consacrer ses ressources aux essais sur piste virtuelle (dénommés VTT) afin de poursuivre son programme de développement.

L’approche était ambitieuse. Williams voulait exploiter au maximum les possibilités offertes par le nouveau règlement et repousser les limites de la conception de sa FW48 afin d’aller chercher le moindre gain de performance. Mais cette stratégie a également exposé l’équipe à un risque important : lorsque l’innovation ne produit pas immédiatement les effets espérés, les conséquences peuvent peser sur une grande partie de la saison.

La FW48 a finalement effectué ses premiers tours à Bahreïn et s’est montrée fiable dès ses débuts, avec un kilométrage important accumulé lors des essais. Mais un problème majeur est rapidement apparu : le poids de la monoplace. Des estimations faisaient état d’un excédent supérieur à 20 kg par rapport à la limite réglementaire, un handicap considérable qui se traduit par un déficit de performance très net.

Depuis, Williams tente de corriger progressivement le tir. Des évolutions ont été introduites au fil des Grands Prix et quelques points ont été inscrits, mais le scénario est très éloigné de celui imaginé avant le début de la saison. Carlos Sainz et Alex Albon ont régulièrement insisté sur la nécessité d’apporter davantage d’évolutions, mais également de choisir les bonnes pièces : il ne suffit pas d’ajouter des nouveautés, encore faut-il qu’elles produisent les gains attendus.

Les deux pilotes ont confirmé que le poids de la FW48 avait diminué depuis le début de l’année et que différentes évolutions avaient amélioré le comportement de la voiture. Mais Williams reste confrontée à une situation difficile, avec cinq Grands Prix consécutifs sans inscrire le moindre point. La double élimination en Q1 en Hongrie a rappelé l’ampleur du travail encore nécessaire... d’autant plus qu’Aston Martin a fait un bond spectaculaire avec ses nouveautés.

Sainz et Albon, deux pilotes dans le même combat

Le choix de Carlos Sainz de rejoindre Williams en 2025 reposait largement sur la perspective de voir l’écurie franchir un nouveau cap grâce au règlement 2026. Le pilote espagnol, qui figurait parmi les principaux pilotes disponibles sur le marché en 2024, avait dû quitter Ferrari mais au moins avec l’ambition de participer à un projet susceptible de retrouver progressivement le haut de la hiérarchie.

Ses deux podiums obtenus avec Williams en 2025 avaient conforté cette décision. Mais la compétitivité de la FW48 a radicalement changé la donne en 2026.

Sainz s’est montré particulièrement vocal sur les difficultés rencontrées et sur la nécessité d’améliorer rapidement la monoplace. Pour lui, Williams doit non seulement apporter de nouvelles pièces, mais surtout comprendre quelles évolutions sont réellement susceptibles de permettre un gain significatif.

Les spectaculaires retours de McLaren et Aston Martin F1 en Hongrie constitue, à ses yeux, une preuve que des progrès importants restent possibles en cours de saison.

"Oui, bravo à eux, félicitations. Ce sont deux autres équipes qui prouvent qu’il est possible de développer sa voiture pendant la saison. On a parlé d’Aston mais McLaren aussi a apporté de la performance. Et de passer de six, huit dixièmes de seconde de retard à l’endroit où vous voulez être à une position où vous pouvez réellement vous battre là où vous voulez être, c’est une démonstration."

"Il existe donc de nombreux exemples cette année qui démontrent que, si vous comprenez les choses et que vous les faites correctement, vous pouvez accomplir de grands progrès."

"Il y a une grosse carotte devant nous. J’espère simplement que nous allons rapidement comprendre et trouver un moyen d’y parvenir."

Le contraste avec McLaren est particulièrement intéressant pour Williams, car il souligne précisément ce qui manque actuellement à l’écurie de Grove : une trajectoire de développement suffisamment efficace pour transformer les nouvelles pièces en performances immédiatement exploitables.

Sur le plan comptable, Sainz et Albon sont séparés par un seul point. Ils occupent respectivement les 15e et 16e places du championnat avec six et cinq unités.

La comparaison entre les deux pilotes est toutefois différente de celle observée en 2025. Albon avait souvent pris le dessus sur Sainz la saison dernière, mais l’Espagnol a progressivement pris ses marques et inversé la tendance. Sur un tour, il domine nettement son équipier cette année.

La fiabilité a cependant joué un rôle important dans ce bilan, les deux pilotes ayant été pénalisés à différents moments par les problèmes de la FW48.

Pour Albon, qui dispute sa cinquième saison avec Williams, le travail doit notamment porter sur les qualifications. Le Thaïlandais doit parvenir à extraire davantage de performance sur un tour s’il veut rester au niveau de son équipier. En course, lorsque les deux pilotes peuvent exploiter pleinement la voiture, la hiérarchie est beaucoup plus serrée.

Le marché des pilotes n’a par ailleurs pas encore véritablement accéléré en 2026. Les informations disponibles indiquent pour l’instant que Sainz devrait rester chez Williams la saison prochaine, même si, comme toujours en Formule 1, un seul mouvement peut provoquer une réaction en chaîne dans l’ensemble du paddock.

2026 sacrifiée pour mieux préparer 2027 ?

À court terme, Williams n’a guère d’autre choix que de continuer à développer la FW48 et de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. Sainz et Albon doivent exploiter au maximum chaque situation favorable, tandis que l’équipe poursuit son travail en usine.

Une évolution importante est notamment attendue pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais les indications données par Albon et Vowles laissent penser que cette nouveauté constituera davantage une étape dans le redressement de Williams qu’un véritable changement de statut.

La priorité semble déjà se déplacer vers la prochaine génération de monoplace. Albon l’a reconnu en Hongrie, expliquant que l’équipe travaille désormais activement à éliminer les défauts fondamentaux de la FW48 afin de ne pas les retrouver sur sa future voiture.

"C’est dommage que nous en soyons là en premier lieu, mais je pense vraiment que nous faisons ce qu’il faut. Donc, que le problème soit totalement corrigé à Bakou, j’en doute. Je pense qu’une grande partie de ce qui arrivera à Bakou était déjà prévue depuis longtemps. Une grande partie de ce sur quoi nous travaillons heureusement déjà concerne la voiture de l’année prochaine. Il s’agit de nous assurer que la voiture de l’année prochaine ne présente pas ces caractéristiques."

Cette stratégie constitue probablement la principale lueur d’espoir de Williams dans une saison qui devait pourtant être celle de la confirmation après le bond de 2025. Le travail effectué sur la FW48 doit désormais servir de laboratoire pour comprendre les erreurs du concept actuel et éviter de les reproduire.

Mais le constat reste difficile : après une cinquième place au championnat constructeurs en 2025, Williams pointe neuvième à la mi-saison en 2026 et semble avoir perdu une grande partie du bénéfice accumulé lors de sa remontée précédente.

La saison n’est toutefois pas totalement terminée. Une meilleure exploitation des évolutions, une réduction supplémentaire du poids et quelques circonstances favorables peuvent permettre à Williams de revenir dans la lutte pour les derniers points. Mais la perspective d’un véritable retour dans le haut du milieu de peloton semble désormais lointaine.

Le bilan de mi-saison : de cinquième à neuvième, une chute à enrayer vite !

Les points positifs

Pour l’instant, l’équipe conserve son duo de pilotes composé d’Alex Albon et de Carlos Sainz, une paire bien plus performante que la monoplace dont ils disposent. La gestion a également été bonne en début de saison, l’écurie parvenant à engranger 11 points lors des six premières manches, alors qu’elle n’a jamais disposé de la cinquième voiture la plus rapide du plateau. Par ailleurs, le mauvais début de saison d’Aston Martin a permis de détourner un peu l’attention.

Les points négatifs

La voiture a une fois de plus souffert de retards de conception et d’un surpoids. Elle marque un net recul par rapport au niveau affiché par Williams durant une grande partie de l’année dernière. Cette saison devait permettre à l’équipe de réduire encore l’écart avec les quatre meilleures écuries, mais elle a au contraire chuté en queue de peloton du milieu de grille. De plus, Aston Martin a introduit une évolution qui semble lui avoir permis de devancer Williams en termes de performance.

L’objectif

Rétablir la confiance dans la stratégie de l’équipe grâce à une évolution réussie en Azerbaïdjan et se donner une chance de résister à Audi et Aston Martin au classement. Et, point crucial, conserver les deux pilotes actuellement au volant.

Le duel Albon-Sainz à mi-saison

Qualifications : Albon 2-9 Sainz

Course : Albon 5-6 Sainz

Si les motifs de satisfaction sont rares pour lui, Carlos Sainz peut toutefois se réjouir de mener le duel des qualifications face à Alex Albon sur le score de neuf à deux.

Sainz domine également les statistiques en course, bien que l’écart soit plus serré (six à cinq). Ces chiffres correspondent d’ailleurs au nombre de points inscrits par chaque pilote : Sainz a décroché trois neuvièmes places, tandis qu’Albon compte une huitième et une dixième place à son actif.