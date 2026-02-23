Dunne a trouvé refuge chez Alpine et explique pourquoi il a quitté McLaren

Alex Dunne a été aperçu avec les couleurs d’Alpine lors des essais de pré-saison de Formule 2 à Barcelone, suite à son départ du programme de développement de McLaren. Le jeune pilote a admis que l’opportunité de devenir pilote de F1 au sein de l’écurie de Woking s’amenuisait rapidement.

Cela l’a finalement conduit à chercher ailleurs, et il a expliqué pourquoi. Lando Norris et Oscar Piastri ont confirmé leurs contrats bien au-delà de 2027 et 2028, laissant penser qu’il resterait écarté d’un siège à plein temps d’ici là.

"Je pense que ma décision de quitter McLaren était, vous savez... je pense d’abord que pour moi, de manière réaliste, quiconque suit de près la F1 sait qu’Oscar et Lando ne vont nulle part de sitôt" a déclaré Dunne.

"En ce qui concerne mon avenir en tant que pilote de F1 chez McLaren, j’avais l’impression que cela devenait de moins en moins possible parce que Lando et Oscar venaient de prolonger leurs contrats, et qu’ils allaient être là pour encore quelques années."

Immédiatement après son départ de McLaren, Dunne a été lié à Red Bull au milieu de rumeurs selon lesquelles Helmut Marko l’aurait signé au sein de l’écurie de Milton Keynes dans le dos de la nouvelle direction, et il n’a finalement pas rejoint l’académie.

L’Irlandais a été aperçu avec la livrée Alpine lors des tests de pré-saison à Barcelone, ce qui laisse penser qu’il a un véritable espoir d’arriver en F1 avec l’équipe d’Enstone : "Pour moi, l’objectif est bien sûr d’être en F1 et d’être champion du monde de Formule 1."

"C’était donc ma propre décision, et j’ai senti que c’était un changement nécessaire pour poursuivre mon rêve de devenir pilote de Formule 1, tout simplement. Je pense que c’était la bonne décision. Quand nous l’avons prise, j’étais tout à fait à l’aise, et je n’étais pas inquiet ou n’avais aucun doute."

Dunne s’inquiétait d’être bloqué derrière deux titulaires et rappelle qu’il n’y a pas de temps à perdre en Formule 1 : "C’est un petit risque à prendre, mais je pense qu’il n’y a que 22 pilotes actuellement en F1. Il est très, très difficile de trouver sa place. Je pense donc que c’était une décision qui devait être prise."