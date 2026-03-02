Cantonné au simulateur, Pourchaire vise une EL1 avec Mercedes F1

Nommé récemment pilote de développement de Mercedes F1, Theo Pourchaire ne cache pas son envie de reprendre le volant d’une Formule 1 lors d’une séance d’essais libres. Le champion de Formule 2 2023 confie qu’il aimerait "vraiment" participer à une EL1 dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de l’écurie basée à Brackley.

Annoncée il y a une semaine, l’arrivée de Pourchaire chez Mercedes vient s’ajouter à un programme déjà chargé, puisqu’il dispute parallèlement une saison complète en Championnat du monde d’endurance FIA avec Peugeot.

"Mon programme principal est avec Peugeot," a-t-il expliqué à Auto Hebdo, précisant que l’endurance restait sa priorité.

"Mais je vais passer beaucoup de jours sur le simulateur F1 et assister à plusieurs Grands Prix. C’est un bon rôle."

Le Français de 22 ans souligne que sa mission ne se limitera pas au travail en simulateur.

"Ce sera un rôle de développement et aussi un peu un rôle de pilote de réserve," détaille-t-il.

"Je devrais être présent sur certains Grands Prix en tant que réserviste lorsque Frederik Vesti ne pourra pas être là à cause de conflits de dates avec l’IMSA."

Pour les profonds changements réglementaires de 2026, Pourchaire estime que le simulateur jouera un rôle déterminant dans la compétitivité de Mercedes.

"Nous entrons dans une période où le simulateur va être absolument crucial," insiste-t-il.

"C’est un changement énorme. Il faut assurer une corrélation parfaite pour que les pilotes ressentent dans le simulateur la même chose que George Russell et Kimi Antonelli ressentent en piste."

Si l’essentiel de sa contribution se fera en coulisses, Pourchaire assume pleinement son ambition de piloter.

"J’adorerais," confie-t-il lorsqu’on l’interroge sur une éventuelle participation à une EL1.

"Pouvoir conduire la voiture permet d’avoir une corrélation encore meilleure avec le simulateur et d’assurer des performances parfaites en simulation."

Le Tricolore n’est pas un inconnu du paddock, puisqu’il avait déjà effectué des essais pour Sauber à l’époque où il faisait partie de son académie. Désormais intégré à l’organigramme Mercedes, il espère que cette nouvelle étape pourra, à terme, l’amener à s’exprimer de nouveau au volant d’une F1 officielle.