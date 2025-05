Doohan était ’dans la bonne fenêtre’ pour battre Gasly à Miami

Jack Doohan a signé le 14e temps des qualifications du Grand Prix de Miami. Le pilote Alpine F1, dont la place semble menacée voire condamnée après ce week-end, a battu son équipier malgré les difficultés de l’A525 sur le tracé de la Floride.

"La qualification s’est mieux terminée aujourd’hui. Bien sûr, cela aurait été bien de passer en Q3, mais j’ai senti que la voiture était dans une bonne fenêtre et nous avons poussé pour obtenir ce que nous pouvions de la séance" a déclaré l’Australien.

"Nous avons pris le rythme assez rapidement en Q1 et notre premier secteur était assez fort. Avec des écarts aussi serrés sur la grille, ce sont les petits détails qui font la différence entre les positions. Nous ferons un débriefing ce soir pour voir quels gains peuvent être faits et ce qui est possible demain."

Doohan espère pouvoir trouver des opportunités de progresser en course : "La météo semble indiquer qu’il va encore pleuvoir, alors nous allons essayer de tirer profit de tout ce qui pourrait en découler. L’objectif est de conserver notre position et de nous préparer à optimiser les opportunités qui se présentent à nous pour progresser."

Pierre Gasly n’a pas fait mieux que 18e en qualifs et déplore un mauvais feeling et un manque de rythme : "Ce n’est pas le résultat que nous espérions en qualification. Nous avons effectué quelques changements pour mettre la voiture dans une meilleure position pour cette séance."

"Mais en fin de compte, nous n’étions pas assez rapides sur tous les runs et nous devons donc analyser pourquoi nous avons manqué de performance. Il y a d’autres détails à examiner, car la voiture n’avait pas les mêmes sensations qu’au début du week-end."

"Il y a également eu un peu de trafic lors de mon dernier run. J’ai été le premier à sortir de la piste et j’ai donc eu du trafic dans le premier secteur. Néanmoins, mes runs étaient propres, mais nous n’avons pas réussi à être assez rapides."

Le Français a inscrit un point sur tapis vert lors du Sprint, et c’est sa seule satisfaction du jour : "C’est bien de prendre un point sur la course Sprint de ce matin, après que certaines voitures aient été pénalisées, nous sommes remontés en huitième place. Maintenant, nous pouvons nous asseoir en équipe et travailler à la préparation de la course de demain."