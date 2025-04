Doohan compatit avec Lawson mais ne veut pas ’trop en dire’

A son arrivée dans le paddock de Suzuka aujourd’hui au Japon, Jack Doohan a été interrogé sur la situation de Liam Lawson.

Le pilote Alpine F1, que l’on sait sous la pression de Flavio Briatore pour performer, est considéré être dans une situation potentiellement similaire : se faire remplacer en cours de saison. Mais, contrairement à Red Bull, Alpine n’a pas d’équipe B pour l’Australien.

Doohan a donc exprimé sa sympathie pour Lawson suite à sa rétrogradation. Il reconnaît que le départ de Lawson de Red Bull est inquiétant, mais il estime que le pilote sera plus fort chez son équipe sœur, compte tenu des difficultés connues avec la RB21.

"Honnêtement, c’est difficile à prévoir. Je compatis, mais il est toujours en Formule 1. J’avais moi-même des rumeurs selon lesquelles je ne piloterais même pas avant de piloter."

"Je pense que c’est un pilote extrêmement talentueux. Et pour une raison ou une autre, il a connu des moments très difficiles, mais encore une fois, seulement deux courses, donc c’est dommage. Mais je pense, pour être honnête, qu’il sera une menace plus importante chez Racing Bulls qu’il ne l’était potentiellement chez Red Bull."

Red Bull a insisté sur le fait que le retour de Lawson chez Racing Bulls était dû au fait que l’équipe avait besoin de l’expérience de Tsunoda pour améliorer sa voiture.

"Oui, c’est un sport impitoyable, et surtout dans ce contexte, je ne veux pas trop m’étendre là-dessus, surtout dans une équipe de pointe, mais oui, c’est la Formule 1."

"C’est un business, on compte sur les performances et les résultats. Il était dans une situation très, très délicate, et nous savons à quel point cette Red Bull est difficile à piloter, donc je n’irai pas plus loin."