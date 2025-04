Météo F1 - GP du Japon : 80% de chance de pluie pour la course !

La troisième manche de la saison 2025 de Formule 1 se déroulera ce week-end et, comme tous les jeudis matin, avant le début de la journée médias à Suzuka, nous faisons le point sur la météo attendue pour le Grand Prix du Japon.

Pour l’instant, les deux premiers jours de roulage sur le circuit de Suzuka (Libres 1, 2, 3 et qualifications) s’annoncent secs et ensoleillés, mais les risques de pluie devraient augmenter en raison du temps plus nuageux avant la course de dimanche.

A cette heure, les prévisionnistes météo annoncent 80% de chance de pluie mais cela sera à affiner d’ici vendredi à samedi, le Japon étant une île où la météo peut souvent évoluer très vite.

VENDREDI 4 AVRIL – EL1 ET EL2

Conditions : Ensoleillé et sec toute la journée. Légère brise l’après-midi avec des rafales atteignant 30-40 km/h

EL1 : 14 °C // EL2 : 15 °C

Température maximale prévue : 16 °C

Température minimale prévue : 7 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 5 AVRIL – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Temps généralement ensoleillé et sec pour les deux séances. Nuages ​​croissants attendus en soirée avec un front froid venant de l’ouest. Vent léger de sud-est pour les deux séances.

EL3 : 15 °C // Q : 15 °C

Température maximale prévue : 16 °C

Température minimale prévue : 6 °C

Probabilité de pluie : 20 %

DIMANCHE 6 AVRIL – COURSE

Conditions : Ciel nuageux avec un front froid prévu en deuxième partie de nuit (2 à 10 mm au total). Averses probables le matin, puis amélioration prévue l’après-midi. Risque d’averses pendant la course en augmentation d’heure en heure. Départ : 17 °C

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 11 °C

Probabilité de pluie : 80 %