Tsunoda : Red Bull, ce sera l’inconnu à partir de demain

Yuki Tsunoda arrive avec une double pression sur les épaules à Suzuka : le pilote roule évidemment devant ses fans, à domicile, au Japon, mais il va aussi devoir relever le défi Red Bull Racing.

Titularisé à la place de Liam Lawson il y a quelques jours, Tsunoda va devoir apprendre une RB21 que l’on dit difficile à piloter et taillée sur mesure pour Max Verstappen.

Mais à son arrivée dans le paddock, il n’a pas voulu montrer le moindre signe de nervosité.

"Non, pas de nervosité !" nous dit-il.

"Je pense que la situation est idéale. C’est rare de vivre une telle pression, de telles attentes de la part de tous et un tel défi en même temps, alors j’ai vraiment hâte d’en profiter."

"C’est mon Grand Prix à domicile et j’aime Suzuka. Honnêtement, je pense qu’il me faudra un peu de temps d’adaptation et je ne pense pas que ce soit facile. Je veux juste comprendre la voiture au maximum dès les EL1 et, bien sûr, viser les points."

"Vendredi, ce sera l’inconnu. Normalement, on a quelques attentes, mais pour moi, je n’ai vraiment rien. Je vais juste piloter, faire des tours, et j’espère être parmi les meilleurs ! Je ne veux pas trop parler de podiums, j’ai peut-être fait une erreur en lançant cela. Mais bien sûr, c’est mon objectif principal si c’est possible. Avant tout, je vise la Q3 et les points. J’espère aussi profiter de Suzuka avec tout le monde et mes fans."

Tsunoda a pu échanger un peu avec Verstappen, son nouvel équipier. Mais rien de bien concret encore.

"Nous entretenons une bonne relation depuis notre première année au sein de la famille Red Bull. C’est un gars vraiment très sympa. J’ai hâte de piloter à ses côtés. C’est l’un des meilleurs pilotes… probablement le meilleur pilote de la grille actuelle. Je vais apprendre le plus possible de lui, de sa façon de piloter, de sa capacité à exploiter pleinement la performance de la voiture, alors on verra bien."

"C’est un peu inconnu jusqu’à ce que je me retrouve en piste avec lui, mais je suis sûr que ce sera un défi, c’est sûr. C’est le meilleur pilote du monde actuellement, et nous savons tous qu’il est bon, mais je dois juste accélérer mon rythme et apprendre autant que possible de lui. Mais un avantage certain, c’est que j’ai déjà cinq ans d’expérience chez Red Bull."

Le Japonais a aussi été interrogé sur la déception que doit endurer Lawson d’être rétrogradé. Il rétorque qu’il a lui-même mal vécu cette période quand il a vu qu’il n’avait pas été appelé à piloter pour Red Bull Racing pendant l’hiver.

"La fin de saison dernière n’a pas été facile non plus pour moi ! Je n’ai pas été choisi..."

"Mais Liam a fait de son mieux, c’est sûr. Comme j’ai fait de mon mieux l’an dernier en fin de saison et je n’ai pas obtenu le ticket Red Bull. C’est donc normal et je devais l’accepter."

"Puisque j’étais pilote de réserve chez Red Bull Racing, je faisais déjà des essais de baquet avant les essais de Bahreïn. À peine 10 % de moi-même se demandait : ’Pourquoi est-ce que je fais ces essais ?’ Vous voyez ? J’avais l’impression que la fin de saison dernière était la plus grande chance, la plus proche de toute ma carrière. Et ça ne s’est pas produit. Donc, pour moi, c’était un peu choquant."

"Pour Liam, je suis sûr qu’il va rebondir très fort. Racing Bulls est actuellement en bonne forme, l’équipe est formidable et nous soutient énormément. J’espère donc que Liam sera de retour en forme et que si les quatre voitures se battent dans le top 10, ce sera probablement le meilleur pour Red Bull. Nous devons donc rebondir avec force."