Deuxième et sous enquête, Russell a croulé sous les problèmes

George Russell a terminé deuxième du Grand Prix de Bahreïn mais a été accablé par plusieurs problèmes techniques qui pourraient lui coûter cher. En effet, le pilote Mercedes F1 est sous enquête pour une ouverture intempestive du DRS, et il admet que sa fin de course a été difficile.

"C’était sous contrôle pendant un moment, puis on a eu un problème de brake by wire, la pédale était longue, puis courte, puis longue de nouveau, puis le volant avait des problèmes, donc c’était dur de garder Lando [Norris] derrière" admet Russell.

"Mais je suis très content de la deuxième place. Oscar était dans sa propre division, félicitations à lui et à McLaren. Mais on en est à trois podiums en quatre courses sur des circuits différents, forcément, ça nous donne confiance."

Russell a donc connu une course difficile, marquée par un problème de DRS qui s’est ouvert dans une zone où il n’était pas censé le faire. Le Britannique confirme qu’il a appuyé sur un autre bouton à ce moment-là.

"On avait plein de problèmes, et un moment, j’ai appuyé sur le bouton de radio et ça a ouvert le DRS. Je l’ai refermé immédiatement et je n’ai rien gagné. J’ai perdu plus que j’ai gagné, il a été ouvert pendant une fraction de seconde. Mais ça montre tout ce qu’on a affronté comme problèmes."

S’attend-il à une pénalité devant les commissaires ?

"Il y a eu des problèmes techniques. J’ai ralenti. Il est probablement resté ouvert moins d’une seconde, donc… Je ne sais pas comment il s’est déclenché. Il y avait toutes sortes de problèmes avec le transpondeur et le signal envoyé à la voiture."

"Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, car je perdais tout sur mon volant, je n’avais plus de données. J’ai tout perdu, donc j’étais vraiment en difficulté lors de ce dernier relais. Je ne sais pas, ce serait extrêmement dur si quelque chose m’était infligé."