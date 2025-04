Une victoire ’incroyable’ pour Piastri, ’trop d’erreurs’ pour Norris

McLaren F1 a connu un excellent week-end à Bahreïn, sur un circuit qui pourtant lui avait causé énormément de tort depuis 2022. Avec son premier Hat Trick, c’est-à-dire la pole, la victoire et le meilleur tour en course, Oscar Piastri a dignement célébré ce qui était son 50e Grand Prix en Formule 1.

"C’est génial d’avoir ce résultat, ca a été un week-end incroyable qui a commencé avec les qualifs hier. Je ne peux pas remercier assez l’équipe pour la voiture qu’ils nous ont donné" se félicite Piastri, qui salue aussi les propriétaires bahreïni de l’équipe.

"Ca a été un week-end incroyable, c’est bien de venir ici à Bahreïn, c’est une course importante pour nous compte tenu de nos propriétaires et c’est un circuit qui ne nous a jamais convenu, donc c’est bien d’avoir un bon résultat."

L’Australien n’a pas été inquiété par la voiture de sécurité mais admet que c’était quelque peu inconfortable : "J’aurais préféré ne pas l’avoir, mais j’étais assez confiant. Le rythme était bon, je savais que Lando et moi avions des pneus mediums, et c’était les pneus à avoir. J’ai essayé d’avoir un bon restart, mais ça s’est bien passé."

Interrogé sur son envie de célébrer cet excellent résultat, Piastri rappelle qu’il ne peut pas vraiment se le permettre : "Je pense que ce sera une grosse fête, mais je ne veux pas y participer car on a une autre course la semaine prochaine !"

Lando Norris est remonté de la sixième à la troisième place et permet à McLaren de signer son troisième double podium en quatre courses. Le Britannique déplore toutefois une trop grande quantité d’erreurs, entre un mauvais placement sur la grille qui lui a valu une pénalité et des dépassements trop brouillons.

"Je ne pensais pas que j’étais devant, mais j’ai fait trop d’erreurs avec la position au départ, avec les dépassements. C’est une course difficile pour moi mais elle a été animée et j’espère que c’était bien pour les gens chez eux" a déclaré Norris, qui a apprécié se battre contre Lewis Hamiton et George Russell.

"C’était serré, mais on s’est bien battus. On s’est bien amusés. [George] a fait un très bon travail, je pensais que j’arriverais à l’avoir mais il a fait un bon travail, Oscar aussi, donc bravo à l’équipe et j’essaierai de faire mieux le week-end prochain."