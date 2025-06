’Ne nous prenez pas un tour’ : Sauber voulait que les McLaren ne dérangent pas Bortoleto

Gabriel Bortoleto revenait très vite sur Fernando Alonso et Liam Lawson en fin de course en Autriche quand il a dû laisser passer les McLaren. Son patron chez Sauber F1, Jonathan Wheatley, révèle qu’il a demandé à Zak Brown de dire à ses pilotes de rester derrière le trio.

"J’ai envoyé un message à Zak pendant la course pour lui dire ’Ne nous prenez pas un tour’. Mais ils l’ont fait" a déclaré Wheatley en riant. "Cela aurait été la cerise sur le gâteau. Et je pense que nous aurions pu avoir un résultat légèrement différent, mais c’est ainsi."

Wheatley révèle qu’il a été impressionné par la manière de travailler de Bortoleto, qui n’avait pas encore réussi à ouvrir son capital points avant : "J’ai senti que c’était inévitable. Et je sais qu’il y avait une petite histoire qui se préparait, du genre ’c’est le seul qui n’a pas de points’."

"Mais il a fait ce voyage et l’approche mature qu’il a eue depuis le début, son éthique de travail, c’est comme si ce n’était pas quelque chose auquel j’avais pensé, c’était seulement des choses que les médias me demandaient."

"Ce que j’aime, et ce que j’ai vu par le passé avec de jeunes pilotes, c’est que même s’ils ont toute la confiance du monde, chacune de ces étapes les fait progresser, progresser et progresser. Et leur confiance grandit, grandit et grandit, vous savez. Et il a un très, très bel avenir devant lui."

"C’est un circuit que Gabi connaît. Il est facile d’oublier que c’est sa première année, qu’il n’a pas fait 10 000 heures d’essais TPC dans une voiture de Formule 1. Il apprend sur le tas. Il apprend sur chaque circuit."

"C’est un circuit dont nous pensions qu’il conviendrait à la voiture, mais qui convient aussi à Gabi. Mais chaque circuit lui conviendra, ainsi qu’à Nico, si la voiture continue à fonctionner comme elle le fait."

Bortoleto a été élu pilote du jour car sa performance s’est vue dans le top 10, mais Wheatley ne veut pas sous-estimer ses courses précédentes : "Il aurait dû l’avoir dans d’autres courses également. Je suis super excité pour lui et super content pour lui."

"Il a fait une course parfaite, absolument parfaite pour tous les trains de pneus, il s’est frayé un chemin dans le trafic, il a fait des choses intelligentes avec les tours, les décollages. C’était une performance sans faille."