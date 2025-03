Alguersuari : Lawson n’est pas devenu le pire pilote en deux courses

Jaime Alguersuari, ancien pilote Toro Rosso et victime lui-même de la politique de Helmut Marko, a montré son soutien à Liam Lawson après l’éviction de ce dernier chez Red Bull. L’Espagnol déplore les changements d’avis brutaux des dirigeants de Red Bull envers les pilotes.

"Liam est nouveau, il ne connaissait pas la voiture, il ne connaissait pas l’équipe, il ne connaissait pas les circuits, donc il faut lui donner un peu de temps" a déclaré Alguersuari au site officiel de la F1. "La F1 se joue désormais sur de très petits détails."

"Par exemple, vous devez mettre les pneus dans la fenêtre de fonctionnement, sinon vous n’avez pas d’adhérence, et vous pouvez perdre quatre ou cinq dixièmes si facilement. Si vous regardez les tableaux de bord de Liam en Australie et en Chine, vous pouvez voir qu’il luttait pour l’adhérence partout."

"Liam n’est pas aussi mauvais qu’il en a l’air. On pouvait s’attendre à ce qu’il ait des difficultés en début de saison, et il n’aurait pas été aussi mauvais au fil de la saison. On ne peut pas être un héros et devenir le pire pilote en une ou deux courses."

Alguersuari ne veut pas enlever ce qui appartient à Verstappen, à savoir le fait qu’il soit le meilleur : "Sur 24 courses, personne n’ira plus vite que Max dans cette équipe. Il est probablement le meilleur pilote qui ait jamais couru en F1. Sa capacité à piloter une voiture sous-vireuse ou survireuse est d’une autre dimension - il est en avance sur tout le monde."

"Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que la voiture est faite pour Max, mais la voiture est faite pour être la plus rapide possible. Vous avez un style de conduite, et Max est agressif et aime les voitures pointues, parce qu’une voiture pointue est toujours la plus rapide. En revanche, vous ne voulez pas d’une voiture sous-vireuse, car c’est une voiture plus lente."

"Max comprend et sait très bien comment régler cette voiture pour qu’elle corresponde à son style de conduite, et quiconque est placé dans l’autre voiture est perdu, parce qu’il ne peut pas conduire cette voiture avec les mêmes réglages que Max - il se bat avec trop d’adhérence à l’avant."

"Ensuite, si vous enlevez cette adhérence à l’avant, vous êtes plus lent, parce qu’il y a trop de sous-virage. Il ne s’agit pas seulement d’aller sur la piste et de piloter au mieux, il faut aussi comprendre comment piloter au mieux, et je pense que c’est ce qui arrive à celui qui pilote la deuxième voiture de Red Bull."

Alguersuari admet que la situation de Lawson n’est pas sans lui rappeler la sienne en 2011, quand le couperet s’est abattu également sur sa carrière : "Cela me ramène à mes souvenirs."

"En fin de compte, la F1 est devenue tellement psychologique. Pour s’en remettre, il suffit de se fortifier la tête, de comprendre les points positifs et les points positifs, et d’être très optimiste. Vous devez comprendre que vous n’étiez pas un mauvais pilote avant.

"Vous êtes ce que vous êtes, vous développez votre carrière en F1, et il y a beaucoup plus à voir et à venir de votre part. Vous devez essayer de vous souvenir de ce que vous avez appris dans le passé, lors de vos premières courses en F1, et essayer d’exécuter au maximum ce que vous avez fait jusqu’à présent."

"Je pense que pour Liam, il s’agit maintenant d’un nouveau scénario dans lequel il doit se sentir à nouveau à l’aise dans la voiture, travailler avec les ingénieurs, travailler avec l’équipe, trouver le rythme qui lui manquait et essayer d’y parvenir pas à pas."

Désormais, Alguersuari espère voir Tsunoda réussir, et il pense que c’est jouable : "Je pense que Yuki n’a rien à perdre. L’objectif de faire un meilleur travail est assez facile pour lui, dans la mesure où personne n’attend vraiment grand-chose de lui."

"Je me souviens que lorsqu’il a débuté en F1, tout le monde le remettait en question, puis il a fait un excellent travail. Cela m’est arrivé lorsque je suis arrivé en F1, tout le monde se posait des questions et disait ’Ce n’est pas une école de pilotage, il devrait avoir plus d’expérience’.

"Yuki s’est amélioré petit à petit et c’est maintenant un pilote très solide, qui tire le maximum de sa voiture. L’année dernière, il a fait un excellent test pour Red Bull à Abu Dhabi, et ils ne lui ont pas donné le siège. Maintenant, c’est changé et je dirais que si j’étais lui, sachant qu’il est probablement dans la fleur de l’âge... je ne sentirais pas qu’il y a autant de pression sur moi."

"C’est le Grand Prix de Yuki à la maison, il connaît très bien le circuit, il sort de courses très solides et régulières, avec de bonnes performances. Il est très motivé à l’idée d’intégrer une grande équipe, donc je pense que ça va bien se passer pour lui, honnêtement."

"Je serais surpris qu’il soit beaucoup plus lent que Max. Je pense qu’il sera plus lent, mais je ne pense pas qu’il sera plus d’une demi-seconde, six dixièmes plus lent. Faire mieux que ce que Liam a fait lors des deux premières courses est quelque chose de tout à fait réalisable, même si je ne pense pas qu’il soit juste pour Liam d’être écarté."

"Garder le siège de Red Bull pour longtemps ? Je n’en sais rien. On ne sait jamais avec Red Bull. Au moins, il est dans la meilleure situation possible de tous leurs pilotes juniors, je dirais."