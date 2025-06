Des pneus plus tendres aident-ils à prendre un meilleur départ ?

La stratégie visant à s’élancer avec des pneus plus tendres est souvent utilisée pour faire un bon premier relais dans une course et gagner des positions dans les premiers tours. Il est souvent dit que chausser des gommes plus tendres permet de prendre un meilleur envol et gagner des places dès le départ.

Mais en observant les départs des pilotes au Grand Prix du Canada, puisqu’il s’agit du dernier en date, cette affirmation n’est pas certaine. Grâce à des chiffres relayés par le compte Formula Data Analysis, on peut voir que sur deux composés différents, il n’était pas évident de remarquer que le pneu medium démarrait plus vite que le dur.

Sur le 0 à 100 km/h, ce sont Oliver Bearman et Isack Hadjar qui ont pris le meilleur envol en 3 secondes, contre 3,1 secondes pour le plus vif des pilotes en pneus durs, Carlos Sainz. Et l’Espagnol était plus rapide que Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso et Franco Colapinto, pourtant chaussés de gommes dures.

Et cette donnée se confirme aussi sur le 100-200 km/h, et plus globalement sur le 0 à 200 km/h, qui compose donc les cinq à six secondes qui suivent l’extinction des feux.

Les deux pilotes qui ont été les plus rapides entre 100 et 200 km/h sont d’ailleurs chaussés des deux composés : il s’agit de Hamilton en mediums, et Gabriel Bortoleto en durs, qui ont tous les deux mis 2,1 secondes pour gagner cette deuxième centaine.

Et plus globalement, même si les pilotes en mediums ont été les plus rapides sur l’envol, avec 5,3 secondes pour faire le 0 à 200 km/h pour Bearman, et 5,4 secondes pour Hadjar, Hülkenberg et Hamilton, les pilotes en durs ont réussi une performance très proche.

En effet, Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris et Bortoleto ont tous fait le 0 à 200 km/h en 5,5 secondes, soit autant que Max Verstappen en mediums. Et les plus mauvais envols parmi les 18 pilotes sur la grille ont été faits par quatre pilotes en gommes mediums.

Sur un circuit comme Montréal, ou la distance entre le départ et le premier virage n’est pas importante, le choix des pneus n’influe pas sur la ligne droite jusqu’au premier virage. Mais bien sûr, l’influence est évidemment colossale sur la stratégie à suivre.