Vers un premier succès de Mercedes F1 avec Antonelli ?

Kimi Antonelli continue de monter en puissance au fil de sa première saison en Formule 1, et ses récents progrès nourrissent désormais une ambition claire : décrocher une première victoire, si possible avant la fin du championnat.

Le jeune Italien estime même cet objectif "très réalisable", à condition de retrouver un niveau de performance comparable à celui affiché au Brésil.

À São Paulo, Antonelli a signé la meilleure performance de sa jeune carrière en F1. Deuxième sous le drapeau à damier, il a résisté dans les derniers tours au quadruple champion du monde Max Verstappen, s’offrant ainsi un résultat majeur et son deuxième podium de la saison.

Jusqu’ici, les deux seules victoires de Mercedes cette année ont été décrochées par son coéquipier George Russell.

Interrogé sur la possibilité de remporter une course d’ici la fin de la saison, Antonelli ne s’est pas caché qu’il avait un œil sur la prochaine course en particulier.

"Las Vegas arrive ! On a dominé là-bas l’an dernier."

"Évidemment, il nous faut encore franchir un dernier petit cap de mon côté. Ce serait incroyable d’obtenir la première victoire d’ici la fin de la saison. On sait que ça ne va pas être facile, mais si nous continuons sur cette lancée et que nous arrivons à tirer le meilleur de la voiture, je pense que c’est quelque chose de très réalisable."

Le pilote de 18 ans souligne que la clé sera de retrouver une fenêtre de performance similaire à celle du Brésil, où la W16 semblait parfaitement exploitée.

Le prochain rendez-vous à Las Vegas pourrait justement favoriser l’écurie allemande. Les conditions fraîches attendues dans le Nevada sont vues comme un élément susceptible de mettre Mercedes dans une position optimale, notamment en matière de gestion des pneus.

Le week-end brésilien a également permis à l’équipe de grimper à la deuxième place du championnat constructeurs, une dynamique que le jeune Italien veut absolument préserver.

"Nous avons maximisé la performance au Brésil et c’est le meilleur résultat que nous pouvions espérer," affirme Antonelli.

"Nous avons aussi gagné beaucoup de points au championnat constructeurs. Donc il faut simplement continuer sur cette voie et maintenir ce niveau de performance."

Antonelli a révélé qu’avec son ascension, sa dynamique avec Russell avait changé, mais il insiste sur le fait qu’il y a un respect entre eux deux.

"Ma relation avec George est clairement en train de changer. Il est naturel qu’il ne soit pas content de finir derrière moi, tout comme je ne suis jamais content quand je suis derrière."

"La relation a changé et continuera de changer, mais il y a beaucoup de respect entre nous et une bonne dynamique au sein de l’équipe, car nous nous motivons mutuellement."

"Ce week-end au Brésil nous a définitivement donné un élan incroyable avant Las Vegas, où l’équipe a été fantastique l’année dernière. Nous espérons être à nouveau performants."

"Il est évident que la voiture a des caractéristiques différentes par rapport à 2024, mais son ADN est très similaire."

Confiant, déterminé, et désormais considéré comme une menace grandissante dans le peloton, Antonelli aborde la dernière ligne droite de la saison avec une ambition assumée : celle de devenir, peut-être plus tôt que prévu, un vainqueur de Grand Prix.