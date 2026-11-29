Audi F1 a réduit à deux points son retard sur Haas au championnat des constructeurs grâce à la dixième place décrochée par Gabriel Bortoleto lors du Grand Prix du Qatar. Le Brésilien a parfaitement exploité une stratégie agressive reposant sur un premier arrêt aux stands particulièrement précoce, avant de résister à Oliver Bearman jusqu’au drapeau à damier. Douzième à l’arrivée, Nico Hülkenberg a quant à lui regretté d’avoir passé une grande partie de la course dans l’air perturbé d’autres monoplaces. Allan McNish fixe désormais un objectif précis à Audi pour tenter de décrocher la septième place du championnat à Abu Dhabi.

Treizième sur la grille de départ, Gabriel Bortoleto s’est élancé avec un train de pneumatiques mediums neufs avant d’effectuer son premier arrêt aux stands dès le neuvième tour pour chausser des gommes dures neuves.

Cette stratégie agressive a notamment permis au Brésilien de réaliser l’undercut sur Oliver Bearman, son principal adversaire dans la lutte pour la dernière place dans les points et dont l’écurie Haas constitue la concurrente directe d’Audi au championnat des constructeurs.

Bortoleto a ensuite effectué son deuxième arrêt au 30e tour pour terminer la course avec un nouveau train de pneumatiques mediums, parvenant à conserver sa dixième position jusqu’à l’arrivée malgré la pression exercée par Bearman.

Le pilote Audi s’est montré particulièrement satisfait de sa prestation et de celle de son équipe, estimant que ce point avait été décroché à la régulière.

"Je suis super content de cette course, durant laquelle j’ai pris du plaisir. En partant de la 13e place, le premier tour a été intense et cela a été une course difficile du début à la fin. Nous avons réussi à trouver un bon rythme et l’équipe a fait un excellent travail ce week-end avec une excellente stratégie. Nous avons décroché ce point à la régulière", se réjouit Bortoleto.

Le Brésilien souligne toutefois que l’exécution de cette stratégie n’a pas été de tout repos, particulièrement lors des premiers tours suivant chacun de ses deux arrêts aux stands.

Bortoleto savait qu’il devait impérativement conserver l’avantage sur ses adversaires durant ces moments cruciaux de la course, quitte à solliciter davantage ses pneumatiques neufs et à compromettre potentiellement leur niveau de performance sur la durée du relais.

"Concrétiser cette stratégie a été difficile. Nous savions qu’il y avait trois ou quatre tours durant lesquels, si je perdais des positions, la course était également perdue. J’ai donc dû travailler pour maintenir les autres derrière moi après chacun de mes deux arrêts."

"Évidemment, pour y parvenir, il faut solliciter les pneumatiques, ce qui n’est pas bon à long terme, mais un immense bravo à l’équipe. Nous nous rendons à Abu Dhabi avec beaucoup d’enthousiasme quant à ce qui pourrait être possible dans notre lutte avec Haas."

Hülkenberg compare lui aussi Losail à Monaco, mais à haute vitesse

Nico Hülkenberg a quant à lui terminé 12e du Grand Prix du Qatar, après avoir également adopté une stratégie reposant sur un premier arrêt aux stands particulièrement précoce.

Parti avec les pneumatiques mediums neufs, l’Allemand a chaussé un train de gommes dures neuves dès le dixième tour, avant de revenir aux mediums neufs lors de son deuxième arrêt au 37e tour.

Hülkenberg avait perdu quelques positions au départ avant de parvenir à en récupérer certaines dès le premier tour, mais il a ensuite perdu un temps précieux en restant bloqué derrière les Alpine.

"Cela a été une course solide dans l’ensemble. Nous avons perdu un peu de terrain au départ, mais j’ai réussi à récupérer quelques positions lors du premier tour avant de me retrouver bloqué derrière les Alpine, ce qui nous a fait perdre un peu de temps par rapport aux voitures devant nous. Je pense que notre stratégie était bonne et que le rythme était correct, mais nous avons passé une bonne partie de la course dans l’air perturbé", explique Hülkenberg.

Le pilote Audi a notamment souligné les difficultés inhérentes aux caractéristiques du circuit de Losail, où la perte d’appui aérodynamique ressentie lorsqu’un pilote se rapproche d’une autre monoplace compromet rapidement l’exploitation de ses pneumatiques dans les nombreux virages rapides.

À l’instar de George Russell après les qualifications samedi, Nico Hülkenberg a établi une comparaison entre le circuit qatari et celui de Monaco, cette fois pour illustrer la difficulté à gagner des positions en course.

"Ici, dès que vous vous rapprochez de la voiture qui vous précède, vous perdez de l’appui aérodynamique dans les virages rapides et les pneumatiques commencent à souffrir assez rapidement. C’est un peu comme Monaco, mais en beaucoup plus rapide, donc gagner des positions est loin d’être facile."

"Je pense que nous étions assez proches de Haas et de Racing Bulls aujourd’hui en matière de performance, mais nous n’avons finalement pas tout à fait réussi à convertir cela en un meilleur résultat. Nous allons accepter ce résultat tel qu’il est et nous diriger vers la finale de la saison à Abu Dhabi."

McNish salue l’une des acquisitions de points les plus difficiles de la saison

Allan McNish, le directeur de la compétition d’Audi F1, a particulièrement salué le travail accompli par les stratèges de son équipe lors du Grand Prix du Qatar.

L’Écossais reconnaît que la décision d’effectuer des arrêts aux stands aussi précoces comportait certains risques, notamment en matière de gestion des pneumatiques sur la suite de la course, mais cette approche a finalement permis à Audi de prendre l’avantage sur Haas.

"Un point supplémentaire dans notre escarcelle ici à Doha, et c’est l’un des points les plus difficiles que nous ayons décrochés de toute la saison. Cela a été une course très difficile en matière de concurrence, mais également de décisions stratégiques. S’arrêter très tôt, saisir l’opportunité de réaliser l’undercut et gérer les pneumatiques jusqu’au bout, tout cela a finalement très bien fonctionné", se félicite McNish.

Le directeur de la compétition d’Audi a également révélé que Gabriel Bortoleto aurait potentiellement pu inscrire davantage de points sans un problème rencontré au niveau de la roue arrière gauche lors de son deuxième arrêt aux stands.

McNish préfère toutefois retenir l’excellente exécution des premiers arrêts et la pertinence des choix stratégiques qui avaient initialement permis à ses pilotes de se retrouver dans cette position.

"Lors du deuxième arrêt aux stands, Gabi a rencontré un problème à l’arrière gauche, sans lequel nous aurions peut-être pu décrocher davantage de points, mais c’est comme ça. C’est la stratégie agressive et l’excellente exécution des premiers arrêts aux stands qui nous ont donné cette opportunité en premier lieu."

Audi F1 doit reprendre trois points à Haas lors de la finale

Grâce au point inscrit par Gabriel Bortoleto à Losail, Audi F1 ne compte désormais plus que deux points de retard sur Haas au championnat des constructeurs avant la dernière manche de la saison.

McNish a tenu à saluer les performances de ses deux pilotes, dont la gestion des pneumatiques et la capacité à exploiter les opportunités offertes par cette stratégie agressive ont permis à Audi de réduire encore l’écart avec son adversaire direct.

L’objectif de l’écurie allemande est désormais clairement défini pour le Grand Prix d’Abu Dhabi : inscrire au moins trois points de plus que Haas afin de s’assurer la septième place du championnat des constructeurs au terme de sa première saison sous la nouvelle réglementation de la Formule 1.

"Au bout du compte, les deux pilotes ont superbement piloté pour tirer profit de cette stratégie et nous permettre d’arriver à Abu Dhabi avec un point de retard en moins. Maintenant, c’est clair : nous devons marquer trois points de plus que Haas pour décrocher la septième place du championnat des constructeurs", conclut McNish.