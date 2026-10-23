GP des États-Unis, EL1 : Leclerc devance Verstappen, les 4 top teams dans un mouchoir

Après un triplé de courses disputé en Asie, c’est un nouvel enchaînement de trois manches qui débute ce vendredi à Austin, avec les EL1 du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas. Une première séance qui va permettre aux pilotes et aux équipes d’évaluer et de comprendre où se situent les difficultés du tracé, sur lequel les bosses se sont encore aggravées depuis la précédente édition l’année dernière.

Plusieurs équipes amènent des évolutions ce week-end, à commencer par Ferrari, qui compte progresser avec ses nouveautés. La Scuderia a annoncé un nouveau plancher, de nouveaux pontons et un capot moteur revu, et un diffuseur entièrement remanié.

Chez les autres top teams, McLaren apporte des écopes de freins avant et arrière pour améliorer les performances et le flux d’air de la MCL40, et un diffuseur légèrement modifié. Chez Red Bull, l’aileron avant reçoit de nouvelles dérives, mais Mercedes n’a aucune nouveauté.

Racing Bulls amène une série de modifications impressionnantes, avec de nouvelles dérives d’aileron avant, de nouvelles ailettes sur l’aileron arrière, un plancher revu, et un capot moteur modifié en conséquence.

Audi apporte de nouvelles écopes de frein avant, un avant de plancher modifié et des supports de rétroviseurs revus. Alpine a un nouvel aileron arrière, et des écopes de freins arrière modifiées, tandis que Cadillac a de nouvelles dérives devant le plancher et des ouïes sur le capot moteur.

Comme chez Mercedes, il n’y aura aucune nouveauté chez Haas, chez Williams et chez Aston Martin, qui vont devoir résister aux progrès de leurs rivaux. Pour Haas, il y aura deux voitures avec l’évolution de Singapour, contrairement à la course précédente.

19h00 : Max Verstappen pourrait changer de moteur ce week-end, mais il a refusé de confirmer un changement à venir, que ce soit ce week-end ou un des suivants : "On va devoir payer une pénalité à un moment donné ? Oui, c’est possible. Mais on ne connaît pas encore la date exacte. On verra bien ce qui se passera."

19h04 : Le même Verstappen s’est agacé de la passe d’arme hier entre les pilotes Ferrari et Isack Hadjar, qui avait dit que la Scuderia avait la meilleure voiture à Singapour, et que Verstappen aurait gagné avec. Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont réfuté cette idée, le Néerlandais a préféré rester en dehors de ce débat.

19h08 : De son côté, Hamilton a salué l’annonce d’une course de F1 en Afrique, et bien qu’il veuille la courir, il a jugé discutable le choix du Rwanda pour accueillir la catégorie reine, compte tenu des problèmes de société et du régime autoritaire du pays.

19h13 : Oliver Bearman n’a pas encore signé officiellement chez Haas F1 l’année prochaine, et bien qu’il ait quasiment son siège assuré, le Britannique commence à s’agacer face à ses perspectives d’avenir. Des tensions sont ainsi nées entre lui et Ferrari, alors qu’il veut avoir la possibilité de quitter le programme de la Scuderia si l’équipe de Maranello n’a pas de place pour lui.

19h17 : Chez McLaren, la décision a été prise de ne pas sanctionner Lando Norris après l’accrochage avec Oscar Piastri. Mais ce dernier s’est dit satisfait et le Britannique s’est excusé, signe qu’une responsabilité a bien été déterminée dans les discussions avec leurs patrons.

19h21 : Mercedes a repoussé encore une fois l’arrivée de son moteur évolué dans le cadre de l’ADUO, et le report se ferait au minimum jusqu’au Grand Prix du Brésil. L’équipe a expliqué les raisons à cela en marge du GP des Etats-Unis.

19h25 : Du côté de Williams, on est déjà tournés vers 2027, avec des nouveautés et des tests qui concernent exclusivement les solutions abordées pour l’année prochaine. Carlos Sainz a confirmé un "pari risqué" de la part de l’équipe qui vit une saison très difficile.

19h28 : A noter qu’un jeune pilote court pendant ces EL1, il s’agit de Colton Herta chez Cadillac, qui remplace Sergio Pérez et se voit offrir ce qui pourrait être son dernier galop d’essais en Formule 1 avant de retourner outre-Atlantique.

19h30 : C’est parti pour les EL1 du GP des USA !

19h34 : Tous les pilotes ont déjà fait un tour de reconnaissance, et certains sont déjà à l’assaut du chrono en pneus durs.

19h35 : Verstappen signe un 1’39"431 en guise de première référence, battu par LEclerc en 1’39"152 avec des mediums.

19h36 : George Russell se place deuxième, et Norris prend la tête en 1’38"715 en mediums, tandis que Hamilton se place deuxième avec les mêmes pneus, mais il perd son tour pour non-respect des limites de piste.

19h37 : Verstappen se plaint d’une friction et d’un ressenti de quelque chose de bloqué dans la direction de sa Red Bull. C’est Tom Hart qui lui répond, puisqu’il s’agit de son futur ingénieur, et que Red Bull les prépare à travailler ensemble avant le départ de Gianpiero Lambiase pour McLaren.

19h39 : Liam Lawson prend le meilleur temps en pneus durs en 1’38"631, et Verstappen fait mieux en 1’38"040, les temps vont évidemment tomber rapidement.

19h41 : Hamilton fait encore mieux en 1’37"235, juste devant Leclerc. Norris a aussi amélioré devant Verstappen.

19h43 : Lawson améliore pour remonter dans le top 5, devant Kimi Antonelli et Russell. Leclerc améliore et prend la main en 1’36"761.

19h46 : Hamilton s’est glissé deuxième derrière Leclerc, devant les deux McLaren et Hadjar. Nico Hülkenberg entre dans le top 10, mais déjà à presque deux secondes.

19h50 : Antonelli s’intercale entre les deux McLaren en quatrième place, alors que Russell se plaint de sous-virage. Il est dans un tour rapide.

19h51 : Le Britannique se place juste derrière son équipier en cinquième position. Les deux Racing Bulls sont dans le top 10 avec les quatre top teams.

19h53 : Arvid Lindblad prendra toutefois une pénalité pour un changement de moteur à combustion interne. Il reculera de 5 places sur la grille.

19h55 : Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto écoperont respectivement de dix places de pénalité et d’un renvoi en fond de grille.

19h57 : A noter qu’à l’approche de la mi-séance, les deux pilotes Williams n’ont pas signé un seul chrono. Les deux sont sorties et ont fait des tours, mais l’équipe est déjà à pied d’oeuvre pour apparemment changer les réglages.

20h01 : Lindblad signe un temps en tendres et prend la septième place. Hadjar remonte au troisième rang avec ces gommes.

20h02 : Russell prend la troisième place à son tour avec les gommes à flancs rouges. Leclerc fait encore mieux en 1’36"052 avec les pneus tendres. Hamilton a raté son premier virage et a annulé son tour rapide.

20h05 : Verstappen remonte en deuxième place et Norris troisième, devant Antonelli et Hamilton. Russell et Piastri suivent, tous ont fait un chrono en tendres.

20h07 : Le tour d’Antonelli a été annulé, et Russell progresse au quatrième rang.

20h08 : Verstappen s’installe en tête en 1’35"860.

20h10 : Le chrono du Néerlandais a été annulé.

20h11 : Hamilton est sorti hors des limites de piste et a en plus talonné fort sur un vibreur.

20h17 : Malgré les trois séances libres au programme, les équipes commencent déjà à étudier les pneus sur des relais plus longs. A noter que seuls Hadjar (durs) et les pilotes Aston Martin n’ont pas fait de chrono valable en tendres.

20h18 : C’est maintenant le cas pour ces derniers, Fernando Alonso se place 12e et Lance Stroll 13e.

20h21 : Carlos Sainz remonte au 19e rang avec un tour en mediums, mais Alex Albon reste dernier après une erreur dans son tour rapide.

20h25 : Albon est remonté au 20e rang devant les Cadillac, mais à près de trois secondes des meilleurs.

20h28 : Albon a perdu son tour rapide et a reculé en dernière place de la hiérarchie.

20h30 : C’est la fin des EL1 ! Albon vient de rater un virage et ne fera pas mieux que sa 22e place, alors que Gasly va commenter sa fin de séance en direct sur F1 TV.

20h33 : Gasly fait le bilan de sa séance depuis le cockpit de sa voiture sur F1 TV : "C’était une bonne séance, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, la piste est très bosselée, et il y a des problèmes à régler. C’est clairement le circuit le plus bosselé cette saison, c’est piégeux mais je suis sûr qu’on va y arriver."

20h34 : Interrogé sur le niveau de l’A526 en ce début de week-end, le Français reste prudent, avant de commenter son essai de départ en direct : "Ce n’est pas assez bon, mais je suis sûr qu’on va réussir à trouver de la performance. Ce n’est pas encore parfait pour l’équilibre, mais c’est un bon départ, même si on a du travail devant nous."

Leclerc termine donc la séance en tête devant Max Verstappen, Lando Norris et George Russell, ce qui confirmait des écarts serrés entre les quatre meilleures équipes du plateau, qui sont aux quatre premières places de la séance.

Antonelli suit devant Hamilton et Piastri, puis Bortoleto, Lindblad et Lawson pour le top 10. Audi semble à un bon niveau, Hülkenberg n’est que 18e mais il a été ralenti par des problèmes en deuxième partie de séance.

Bearman est 11e devant les Aston Martin, Hadjar qui n’a pas de chrono en softs, et les deux autres Français, Gasly et Ocon. Colapinto et Hülkenberg devancent Sainz, Bottas, Herta et Albon.

Rendez-vous dès 22h30 pour suivre le live des Libres 2.