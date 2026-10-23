Schumacher, Rossi et Marko saluent l’ascension d’Antonelli en Formule 1

Kimi Antonelli dispose d’une première occasion mathématique de décrocher le titre mondial de Formule 1 dès ce week-end, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Mais si le pilote Mercedes domine le championnat, Ralf Schumacher estime que son sacre devra probablement attendre encore quelques courses, notamment en raison du retour en forme de Max Verstappen. L’ancien pilote allemand n’en est pas moins impressionné par le jeune Italien, qu’il considère déjà comme l’un des grands talents de la discipline. Un enthousiasme partagé par Valentino Rossi et Helmut Marko, ce dernier allant jusqu’à affirmer qu’Antonelli a définitivement pris l’ascendant sur George Russell chez Mercedes.

Le Grand Prix des États-Unis pourrait théoriquement couronner Kimi Antonelli, mais les conditions nécessaires à son sacre restent particulièrement exigeantes. Pour devenir champion du monde dès Austin, le pilote Mercedes devra impérativement remporter la course, tout en espérant que son coéquipier George Russell ne termine pas au-delà de la neuvième place et que Lewis Hamilton ne fasse pas mieux que cinquième.

Un scénario mathématiquement possible, mais qui paraît difficile à réunir compte tenu de la compétitivité des principaux protagonistes du championnat. Ralf Schumacher, notamment, ne s’attend pas à voir le jeune Italien célébrer son premier titre mondial au Texas.

L’ancien pilote de Formule 1 estime que le retour en forme de Max Verstappen pourrait compliquer la tâche d’Antonelli, même si son avance au championnat lui permet d’aborder les dernières courses avec une certaine sérénité.

Schumacher considère que le titre devrait plutôt se décider "probablement aux alentours du Brésil".

Cette prudence concernant la date du sacre ne remet toutefois absolument pas en cause son admiration pour le pilote Mercedes. Ralf Schumacher se montre particulièrement impressionné par la résistance mentale d’Antonelli, une qualité qu’il juge déterminante dans sa réussite.

Selon lui, cette capacité à supporter la pression et à surmonter les difficultés rapproche déjà le jeune Italien de plusieurs références absolues de la Formule 1.

"C’est tout simplement sa force, et cette force était aussi celle de mon frère, de Max Verstappen et d’Ayrton Senna. Il fait assurément déjà partie du club des grands."

Une comparaison particulièrement flatteuse pour un pilote qui dispute seulement sa deuxième saison dans la catégorie reine. Schumacher estime néanmoins que cette force de caractère ne date pas de son arrivée chez Mercedes.

Il avait déjà remarqué certaines particularités du tempérament d’Antonelli lorsqu’il évoluait en karting. L’Allemand se souvient notamment d’un jeune pilote particulièrement émotif, mais dont les réactions traduisaient aussi une immense volonté de réussir.

"Il pleurait aussi facilement lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu," a-t-il raconté avec le sourire.

"Mais plus tard, je me suis dit : ’D’accord, ce garçon va y arriver’."

L’ascension d’Antonelli suscite également un immense enthousiasme en Italie, où son parcours est suivi de près par plusieurs grandes figures du sport automobile. Parmi elles figure Valentino Rossi, nonuple champion du monde de vitesse moto, qui connaît le jeune pilote Mercedes depuis ses premières années en compétition.

Rossi a souligné l’importance de voir un pilote italien capable de se battre pour les victoires et le titre mondial en Formule 1.

"Pour les passionnés italiens de sport automobile, c’est un rêve, parce que nous n’avons jamais eu de pilote italien aussi fort en Formule 1. Nous le connaissons depuis qu’il était tout petit, nous faisions du karting ensemble, donc le voir capable de gagner est une immense satisfaction."

Rossi estime également qu’Antonelli a parfaitement géré sa saison jusqu’à présent, malgré la pression liée à la lutte pour le championnat.

"Je pense que, compte tenu de la manière dont les choses se sont déroulées cette année, il maîtrise la situation."

Et lorsqu’il lui a été demandé s’il avait un conseil à donner au jeune pilote Mercedes pour les dernières courses de la saison, l’ancien champion de MotoGP a répondu avec un sourire : "Je ne pense pas qu’il en ait besoin."

Marko impressionné par sa vitesse et sa maturité

Helmut Marko partage lui aussi l’enthousiasme suscité par les performances du pilote Mercedes. L’ancien conseiller de Red Bull, longtemps responsable du programme de jeunes pilotes de la marque autrichienne, a salué auprès de RTL la progression spectaculaire d’Antonelli.

Il estime que l’Italien possède non seulement une vitesse naturelle exceptionnelle, mais également une maîtrise de sa monoplace qui le distingue déjà de nombreux adversaires.

"Il possède une vitesse incroyable et un superbe contrôle de la voiture."

"La manière dont il a affronté George Russell était remarquable. Et il y a autre chose : lorsqu’il voit qu’il ne peut pas gagner, il se concentre sur le fait de terminer la course. C’est aussi un signe de maturité."

Helmut Marko va beaucoup plus loin dans son analyse de la hiérarchie interne de Mercedes. Selon l’Autrichien, Antonelli n’a pas simplement réussi à rivaliser avec Russell : il a désormais pris sa place au sommet de l’équipe.

"Russell n’est plus le pilote numéro un. Antonelli lui a clairement pris cette position."

Marko ne semble d’ailleurs pas convaincu que Russell puisse inverser cette tendance dans les prochaines années.

"Je doute qu’il ait un jour une nouvelle chance de remporter le championnat du monde, ou qu’il retrouve un jour un statut de numéro un, où que ce soit."

Au-delà de son duel avec Russell, Marko voit également en Antonelli un adversaire potentiellement capable de rivaliser avec Max Verstappen sur le plan de la vitesse pure.

Une comparaison particulièrement significative de la part de celui qui a longtemps accompagné la carrière du quadruple champion du monde néerlandais au sein de la filière Red Bull.

"Globalement, en matière de vitesse, il pourrait être capable de rivaliser avec Max."