Date fixée pour le verdict concernant la contestation des élections de la FIA

Laura Villars saura bientôt si son action pourra se poursuivre

Auteur : Franck Drui
12 novembre 2025 - 10:04
Date fixée pour le verdict concernant la contestation des élections de la FIA

Le tribunal de première instance de Paris rendra son verdict le 3 décembre dans l’affaire opposant la pilote suisse Laura Villars à la FIA, avant l’élection présidentielle de l’instance dirigeante.

Villars, candidate déclarée pour défier l’actuel président Mohammed Ben Sulayem, conteste les règles de la FIA qui, selon elle, rendent "impossible" pour les outsiders de mener une véritable campagne.

Son action en justice vise à suspendre l’élection jusqu’à ce que l’affaire soit résolue, bien que le vote de la FIA reste prévu pour le 12 décembre à Tachkent, en Ouzbékistan.

Laura Villars, contactée par nos soins au moment de l’annonce de son intention de saisir la justice, avait répondu qu’elle s’exprimerait après le verdict rendu par le tribunal le 10 novembre.

Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !

Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.

Wheatley décrit un week-end ’mitigé’ pour Sauber F1 malgré deux points Aston Martin F1 n’a pas eu ’l’occasion’ de remonter dans les points au Brésil
Partage
villars_1_-3.jpg

FIA

+ sur FIA