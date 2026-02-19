’Dans le top 4’ : McLaren F1 avance sans s’emballer lors de ses essais

McLaren F1 a encore réalisé une journée très solide à Bahreïn, avec un total de 158 tours au compteur pour Lando Norris et Oscar Piastri, marquant une nouvelle étape importante dans la préparation de cette saison 2026.

Le champion du monde en titre s’est félicité de l’avancée de la voiture au fil des jours de tests, la MCL40 étant de plus en plus performante, mais aussi de plus en plus compréhensible pour l’équipe de Woking.

"On a fait de bons progrès par rapport à la semaine dernière. Il y a des petites choses sur la voiture qui sont arrivées et que l’on teste. C’est toujours difficile à évaluer, mais pour ce qui est de notre programme, on a fait tout ce qu’on voulait" a déclaré Norris, qui a bouclé 72 tours.

"On a une bonne compréhension des pneus et de l’équilibre, de nos forces et de nos faiblesses. Du point de vue des pneus, tester les mêmes trains sur des relais longs et courts pour observer leurs performances a été très instructif. C’était également bien de tester la procédure de départ avec ces voitures à la nouvelle réglementation en fin de séance matinale. Il me reste demain après-midi, et la prochaine escale sera l’Australie, donc ça arrive vite ! Mais pour ce qui est de nos tests, on a réussi à faire beaucoup de choses."

"On sait déjà ce qui nous manque et ce sur quoi on doit se concentrer. C’est difficile de progresser autant qu’on le voudrait actuellement. Mais pour ce qui est de comprendre notre voiture, notre fonctionnement, l’équipe a fait un très bon travail et c’est tout ce que l’on peut demander actuellement."

Oscar Piastri a lui bouclé 86 tours et surtout un 2e chrono très proche de celui de la référence signée par Kimi Antonelli. Si l’Italien a confirmé avoir roulé proche des conditions de qualifications, l’Australien lui ne dit rien !

"Encore une journée productive !"

"Chaque jour d’essais nous permet d’en apprendre davantage sur la voiture. Cet après-midi, nous nous sommes concentrés sur la préparation de la course, en cherchant à optimiser nos performances. Cela s’est bien passé et nous avons réalisé de belles améliorations. Il reste encore beaucoup de marge de progression, comme pour toutes les équipes, mais dans l’ensemble, la journée s’est bien déroulée. J’ai hâte de reprendre la piste demain matin pour terminer les essais."

Neil Houldey, directeur technique en charge de l’ingénierie appliquée, se félicite "d’avoir bouclé une nouvelle journée productive sur le circuit de Bahreïn, avec un total de 855 km parcourus par Lando et Oscar. C’est encourageant à ce stade de la pré-saison : les deux pilotes ont réalisé de solides tours avec différents composés de pneus, fournissant ainsi de précieuses informations et des enseignements à l’équipe qui travaillera cette nuit avant les dernières séances d’essais libres demain."

"Globalement, la MCL40 s’est comportée de manière fluide lors des deux séances, réalisant plusieurs bons chronos. Les premiers signes indiquent que la monoplace pourrait être compétitive, même s’il est encore trop tôt pour se comparer aux autres. Quoi qu’il en soit, cette journée représente une nouvelle étape positive dans la bonne direction."

"Nous visons demain une dernière journée d’essais positive, car nous continuons à chercher à optimiser les performances de la voiture dans tous les domaines. Cela implique de tirer profit des enseignements de cette semaine et d’approfondir notre compréhension du fonctionnement du groupe motopropulseur avec les différentes configurations. Il est également important que Lando et Oscar continuent d’accumuler un maximum d’expérience de pilotage sous la nouvelle réglementation, afin de gagner en expérience et en confiance avant le début de la saison."

Zak Brown, le PDG de McLaren, s’est félicité des bonnes bases de McLaren en 2026, mais explique que l’objectif est ailleurs : "Nous avons produit une bonne voiture, nous serons dans le top 4. Je ne pense pas que nous serons devant dans ce groupe, mais c’est une longue saison avec beaucoup de développement."

"Nous avons une bonne position de départ, mais je pense que les rouges et les argentés (il pointe Fred Vasseur et Toto Wolff du doigt, ndlr) sont très forts. Et je ne pense pas que l’on ait tout vu de Red Bull, mais nous sommes dans le top 4."

Suite à sa prédiction selon laquelle ces quatre noms devraient dominer le classement, Brown a été interrogé sur les raisons d’un éventuel écart entre ces écuries et les autres équipes du plateau.

"C’est une question de personnes. Nous disposons tous d’excellentes technologies, de souffleries, etc. Je pense que chez McLaren, nous avons une culture d’entreprise fantastique, avec tous les hommes et les femmes qui travaillent dans l’équipe. Nous bénéficions d’une grande stabilité, il y a eu peu de changements au sein de l’équipe, et je pense que nous avons d’excellentes méthodes de travail."

"De plus, nous avons un excellent duo de pilotes, comme beaucoup d’autres équipes, et je pense que, même si les écarts sont minimes, cela finit par faire la différence. Mais il est encore tôt et la situation va se stabiliser très rapidement."