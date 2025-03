Coulthard sur Lawson : Il s’agit du chrono avant tout en F1

Liam Lawson ne peut finalement s’en prendre qu’à lui-même s’il a perdu son baquet en Formule 1 chez Red Bull Racing.

Il n’a toutefois pas tout perdu puisque la marque autrichienne lui permet de réintégrer Racing Bulls.

David Coulthard, qui connait bien la maison Red Bull en tant que pilote et ambassadeur, comprend la décision même si elle est "très rude car elle intervient au bout de deux courses à peine."

"Je compatis, mais il ne s’agit pas de lui mettre la main sur l’épaule. Il s’agit du chrono avant tout en F1," a déclaré le consultant Formule 1 pour Channel 4 cette saison

"Et les deux occasions qu’il a eues, il ne les a pas saisies. Nous voulons tous voir ces pilotes réaliser leurs rêves, mais il faut être à la hauteur. Red Bull a de gros enjeux et elle ne peut pas attendre indéfiniment."

L’ancien pilote Red Bull a également comparé le retard de Lawson sur Verstappen à l’écart qui existait entre le Néerlandais et Sergio Perez, qui a finalement perdu son baquet fin 2024.

"Émotionnellement, il a commencé de manière difficile," dit-il à propos de l’accident de Lawson en Australie.

"Dans ce qui se rapproche le plus de son Grand Prix à domicile, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. La Chine était une opportunité de rattraper son retard, et l’écart est tout simplement trop important. Personne ne veut être dernier sur la grille, mais le faire deux fois dans le même week-end, dernier au sprint, dernier à l’épreuve principale… s’il était émotionnellement proche du bord du gouffre, je ne sais pas où il en est maintenant."

"Cela montre comment les choses évoluent, comme pour Checo, il était à ce point loin de Max l’année dernière, et cela a fini par lui coûter son contrat pour cette année. Et Liam était encore bien plus loin."

"Tout cela va être assez décevant pour Liam pendant un bout de temps."