’Confiant’, Hadjar prédit un ’bon résultat’ pour Racing Bulls en Autriche

Isack Hadjar espère rebondir ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche, après une escale canadienne très difficile. Le pilote Racing Bulls a travaillé avec son équipe sur les difficultés de Montréal et ne s’inquiète pas qu’elles se reproduisent sur le Red Bull Ring.

"Nous nous rendons en Autriche après un week-end difficile au Canada. Nous avons tout de même maintenu un bon rythme sur un tour, mais nous avons tout analysé avec l’équipe pour comprendre ce qui n’a pas été payant en course" a déclaré Hadjar.

"C’était aussi un tracé très spécifique, donc je suis très confiant pour le retour en Europe, car je pense que nous pouvons faire de bons résultats. Il y a beaucoup de virages à grande vitesse et de grandes zones de freinage sur le Red Bull Ring, donc je pense que nous pouvons nous battre pour essayer de marquer des points."

Liam Lawson est heureux de rouler dans le pays de Red Bull, mais le Néo-Zélandais ne sait pas encore ce qu’il aura à relever comme défi sur un tracé qu’il n’a pas encore découvert au volant d’une Formule 1 : "C’est très excitant de se rendre à l’une de nos courses locales en Autriche."

"J’ai beaucoup couru ici par le passé dans les catégories juniors et j’ai vraiment apprécié le circuit, mais il est évident qu’en F1, la pression sera totalement différente. J’aborde ce week-end avec une nouvelle énergie après le Canada et je suis prêt à me battre pour les points avec l’équipe."

Tim Goss, directeur technique de l’équipe, détaille les besoins mécaniques des monoplaces sur un circuit qui offre plusieurs défis différents : "La 11e manche du calendrier de Formule 1 nous emmène dans les montagnes autrichiennes et sur le magnifique Red Bull Ring."

"Il s’agit d’un circuit unique, court, avec des temps au tour en qualifications d’à peine plus d’une minute, avec un important dénivelé. La première moitié du tour emmène les pilotes en montée sur des pentes allant jusqu’à 12 %, sur trois lignes droites séparées par des virages à droite, avant de redescendre par une série de virages rapides jusqu’à la ligne d’arrivée."

"Le choix pour l’appui aérodynamique est un équilibre entre la nécessité de réduire la traînée pour obtenir des vitesses élevées en ligne droite dans les sections en montée afin de pouvoir dépasser, et le besoin d’adhérence dans les virages rapides."

"Cela nous amène finalement à utiliser l’un de nos ailerons à l’appui moyen. Les deux pilotes ont eu une séance de simulateur productive en préparation de cette course et nous procédons à d’autres ajustements de réglages pour maximiser les capacités de la voiture."