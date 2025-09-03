Ferrari présente sa superbe livrée de Monza en hommage à Lauda (+ photos)
De nombreux détails rappelant la 312 T du titre de 1975
Comme on s’y attendait, Ferrari arborera une livrée spéciale ce week-end une livrée spéciale en hommage à Niki Lauda, pour marquer les 50 ans de son premier titre mondial, qui avait marqué à l’époque la fin d’une disette de plus de dix ans pour la Scuderia.
C’est à Monza que le pilote autrichien avait scellé sa couronne, grâce à une troisième place lors d’une course remportée par son équipier Clay Regazzoni. Les SF-25 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton reprendront ce week-end la décoration des 312 T de l’époque, avec une partie haute blanche.
Celle-ci rappelle la haute cheminée de la monoplace de 1975, tandis que l’on retrouve le drapeau italien en bande sur le capot, puis des bandes blanches sur les parties rouges, qui gardent la teinte classique de la SF-25.
Autres détails sympathiques, les noms des pilotes sont écrits avec une écriture manuscrite sur les pontons, comme c’était le cas à l’époque sur les voitures de la Scuderia et d’autres équipes. Sur les enjoliveurs, on retrouve le dessin et la couleur des jantes de l’époque.
