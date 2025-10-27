Alonso accuse la FIA de laxisme face à des actions ’injustes’ à Mexico

Fernando Alonso s’est plaint que la FIA n’ait pris aucune mesure contre les pilotes qui ont coupé le premier virage au départ du Grand Prix du Mexique. Le pilote Aston Martin F1 a affirmé que certains d’entre eux avaient gagné plusieurs positions par rapport aux pilotes comme lui qui n’étaient pas sortis.

Charles Leclerc, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz et Liam Lawson ont tous coupé le virage au départ. Oscar Piastri est également sorti large à la sortie du virage 1, mais il est revenu en piste avant le virage 2. Alonso a immédiatement alerté son ingénieur de course à la radio.

"J’ai pris un bon départ, devant Sainz et d’autres pilotes, ils ont manqué le virage 2 et ils sont maintenant trois voitures devant" s’agace le double champion du monde. "C’est très injuste d’être dans cette position après avoir pris les virages correctement, donc faisons quelque chose."

Alonso a expliqué après la course qu’il avait pris un bon départ, mais qu’il notait que la FIA ne pénalise pas ces comportements : "Nous avons gagné quelques places, nous avons été agressifs dans le virage 1 et tout semblait bien se passer."

"Mais je pense que deux ou trois voitures sont simplement allées tout droit dans les virages 2 et 3, puis elles ont réintégré la piste trois ou quatre voitures devant moi. Donc c’est un peu injuste, je dirais. C’est la deuxième fois d’affilée que, dans le premier virage du premier tour, la FIA regarde ailleurs. Donc, leçon apprise pour moi."

"Il est permis de couper quand on ne peut pas passer par la piste, parfois il faut faire une manœuvre d’évitement pour éviter le contact, c’est autorisé. Ce qu’on ne peut pas faire, c’est foncer à fond et gagner deux ou trois places, car normalement, il faut les rendre."

"Mais bon, la FIA avait sûrement plus d’informations, elle a vu qu’il n’était pas nécessaire de les rendre et nous essaierons de profiter de la prochaine situation similaire, en espérant que nous serons de l’autre côté. Mais bon, nous essayons toujours de faire de notre mieux."

George Russell a critiqué les "courses de tondeuses à gazon" après le drapeau à damier. Il a ensuite ajouté : "Comme je l’ai dit, c’est comme une course de tondeuses à gazon. Il faut que quelque chose change."

"Car comme je l’ai dit juste après l’arrivée, si vous pouvez simplement passer à l’extérieur, vous pouvez soit réussir à rester en piste, soit vous coupez l’herbe et vous revenez à la position où vous étiez avant. Ce n’est pas vraiment comme ça que ça devrait se passer."

"Leclerc n’a tout simplement pas essayé de rester sur la piste. Verstappen, évidemment, a pris tous les risques, s’est raté, mais a continué à sa place. Ceux qui ont fait ce qu’il fallait sont ceux qui ont le plus souffert."