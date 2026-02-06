Chez Haas F1, ’personne n’est satisfait’ de la saison 2025 d’Ocon

Ayao Komatsu a admis que Haas F1 espérait davantage d’Esteban Ocon en 2025, le patron de l’écurie anticipant que le pilote apportera une plus grande contribution au cours de la campagne à venir après des discussions durant l’hiver.

Ocon a rejoint la structure américaine la saison dernière après un passage de cinq ans chez Alpine, et il a subi la loi d’Oliver Bearman en deuxième partie de saison, ce qui a fait un bilan décevant pour son année.

"Nous avons eu de très bonnes discussions continues tout au long de l’hiver pour préparer cette pré-saison, et désormais nous nous comprenons" a expliqué Komatsu. "Il sait parfaitement ce que l’équipe attend de lui, et je sais aussi parfaitement ce dont il a besoin de la part de l’équipe."

"Nous avons donc tout clarifié et tout mis en place avant le shakedown de Barcelone, j’en suis donc très heureux. Ensuite, la façon dont il a abordé les essais de Barcelone a, là encore, montré une progression absolue ; nous travaillons mieux ensemble en tant qu’équipe."

"Esteban et Ollie collaborent bien, nous devons [travailler] mieux ensemble pour progresser aussi vite que possible. Lors de certains tests que nous avons effectués, les retours d’Esteban et d’Ollie étaient très, très similaires, ce qui est vraiment appréciable avec ces toutes nouvelles réglementations."

"Je pense qu’il comprend qui nous sommes en termes de taille d’équipe, de ressources et de priorisation, mais il a aussi mieux compris notre méthode de travail avant les essais de Barcelone, surtout dans une équipe comme la nôtre. Je suis donc convaincu qu’il peut apporter une plus grande contribution cette année."

Interrogé sur le fait que l’évocation de la taille de l’équipe était ce qu’il avait dû mettre au clair avec son pilote, Komatsu nie : "Non, ce n’est pas seulement cela. Si l’on regarde purement le résultat sportif, sans entrer dans les détails, il est certain que personne n’est satisfait du résultat sportif d’Esteban l’an dernier."

"Il fait face à un rookie, certes, un rookie incroyable, mais il a néanmoins 10 ans de F1 derrière lui. C’est un vainqueur de Grand Prix, il est monté sur des podiums, donc nous attendions plus de lui. Évidemment, ce n’est pas totalement de sa faute."

"C’est du 50/50, parfois, en tant qu’équipe, nous n’avons pas pu lui donner une voiture avec laquelle il était à l’aise, surtout en qualifications, et parfois cela a été bien plus exagéré qu’à d’autres moments."

"Regardez Bakou, il n’était vraiment pas satisfait des performances de freinage et il était à des kilomètres du rythme en qualifications. Certes, Bakou se trouvait être l’un des circuits les plus forts d’Ollie, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’Esteban soit si loin."

"Mais encore une fois, il n’y a pas qu’une seule raison, ce n’est pas seulement le pilote, ce n’est pas seulement l’équipe, et chaque cas est différent. Il n’y a pas de facteur commun sous-jacent, c’est simplement le processus : la façon dont nous travaillons ensemble pour aller au fond des choses beaucoup plus vite et mettre en place des solutions pour la course suivante."

Komatsu espère que c’est un domaine dans lequel toute l’équipe Haas pourra s’améliorer à l’avenir, mais il fait aussi largement confiance à Ocon pour rebondir.

"C’est ce que je ressens pour nous tous, équipe et pilotes, nous ne l’avons pas très bien fait l’an dernier, car j’ai vraiment eu le sentiment que nous aurions dû maîtriser cela plus rapidement. Regardez Abu Dhabi, le vendredi, il était complètement hors du rythme, mais le samedi, il y était. Encore une fois, ce n’est pas une seule chose majeur."

"Je dirais que ce sont quelques détails qui déclenchent un effet boule de neige, et nous devons vraiment maîtriser ces choses plus vite car le potentiel d’Esteban est évident. Si vous regardez Abu Dhabi et ce qu’il a pu faire samedi et dimanche où il a terminé septième, après un mauvais vendredi, c’est le talent qu’il a et c’est la capacité qu’il possède."

"Nous devons exploiter cela. Nous devons nous assurer de l’utiliser, car nous avons vraiment besoin de deux pilotes cette année, nous en avions besoin l’an dernier, mais nous en avons encore plus besoin cette année."