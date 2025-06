Ce sujet ’difficile’ que Hadjar n’ose pas aborder avec Lawson

Isack Hadjar a révélé qu’il ne discute pas avec Liam Lawson des raisons pour lesquelles ce dernier s’est fait rétrograder de Red Bull à Racing Bulls. Le jeune rookie comprend que ce soit un sujet délicat pour son équipier.

"Nous n’en parlons pas parce que... je veux dire que je ne veux pas lui poser la question, parce que c’est un sujet difficile à aborder" a déclaré Hadjar. "Je ne sais pas vraiment et, oui, nous n’en avons pas beaucoup parlé."

Le Français n’est pas certain qu’il ne rencontrerait pas les mêmes problèmes que Lawson et Yuki Tsunoda dans la deuxième RB21 : "Je pense que je n’ai pas assez expérimenté les voitures difficiles."

"Jusqu’à présent, ma voiture a été très régulière et n’a pas été la plus difficile à conduire. Je n’ai donc pas eu de week-ends où la voiture était horrible. Je n’ai pas l’expérience d’essayer de faire passer une voiture de zéro à un niveau élevé en un seul week-end."

"Donc je pense que je peux encore progresser sur l’aspect technique, en comprenant ce dont une voiture de F1 a besoin pour aller plus vite et ainsi de suite. Je pense que la vitesse brute, vous l’avez ou pas, mais il y a plus en dehors de ça."