’Je vous ai privés d’une superbe bataille’ : Rosberg s’excuse pour sa retraite surprise

Cela fait dix ans désormais que Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont partagé leur dernière saison chez Mercedes F1. Une saison conclue, on le sait, par le titre final de l’Allemand à Abu Dhabi… puis par sa retraite surprise dans la foulée. Cette conclusion inattendue avait mis un point final à trois années de dure et rude rivalité interne, pour l’obtention des titres pilotes. Dix ans plus tard, Nico Rosberg est revenu justement, pour le podcast "Beyond the Grid", sur sa décision de retraite surprise.

Et le champion a fait une déclaration surprenante : il s’est platement excusé auprès des fans qui ont été ainsi privés d’années supplémentaires de batailles féroces entre lui et Lewis Hamilton !

« Je m’excuse auprès de tous les fans qui voulaient voir ce combat continuer car c’était une superbe bataille entre Lewis et moi. J’avais tout donné et réalisé mon rêve, et me retirer au sommet est quelque chose de vraiment précieux pour le reste de ma vie. »

Pour autant, Nico Rosberg ne regrette donc pas son geste incroyable dans l’histoire de la F1. Il était tout simplement vidé après son premier et unique titre.

« Avec le recul, c’était heureusement la bonne décision, je ne le savais pas. C’était effrayant. C’était très effrayant, mais c’était ce qu’il me fallait. Je n’aurais pas pu faire mieux. J’étais au sommet, je le sais. »

« Pour moi, une autre saison allait être difficile car j’ai tout donné en 2016, plus que tout, et c’était follement intense. Ce n’était pas vraiment réaliste de maintenir ce niveau année après année. »

En décidant de cette retraite surprise, Nico Rosberg avait pris tout le monde de court… y compris Toto Wolff et Niki Lauda, alors président non-exécutif de Mercedes F1. Et les deux dirigeants ont réagi très diversement !

En effet, selon Nico Rosberg, si Toto Wolff a accepté que sa décision soit « définitive », Niki Lauda était « plutôt du côté en colère ».

Ce que comprend du reste Nico Rosberg : « Je compromettais leur équipe, malheureusement. Ils devaient trouver un remplaçant et il n’y avait personne au départ. C’est pourquoi j’ai décidé de leur dire si vite et d’annoncer ma retraite si rapidement, c’était uniquement pour l’équipe. »

« J’aurais préféré passer un mois à célébrer et ensuite dire : ’Oh, au fait, je vais m’arrêter là.’ »

« Cela aurait été beaucoup plus agréable, car la retraite est presque devenue un événement plus important par la suite que ma victoire. Pour moi, ce n’était pas optimal, mais peu importait. »

« Le plus important était de réduire la mesure dans laquelle je compromettais l’équipe, et de ne pas aggraver les choses inutilement. Je voulais leur dire immédiatement, aussi vite que possible, afin qu’ils aient le temps de remplacer et de reconstruire. »

Nico Rosberg est revenu également sur ce fameux Grand Prix d’Abu Dhabi 2016 : lorsque Lewis Hamilton a volontairement ralenti pour faire en sorte que Nico Rosberg, alors 2e, se fasse dépasser par d’autres pilotes, Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Rosberg en a-t-il voulu à Lewis Hamilton ? Lui en veut-il encore ? Et comment le Britannique a réagi après la course ? A-t-il concédé la défaite comme un gentleman auprès de Nico Rosberg ?

« Bien sûr, il est toujours élégant dans ces moments-là. »

« Tout comme je l’avais également félicité lorsqu’il avait remporté le championnat et que je lui avais dit que c’était mérité, et puis il m’a félicité aussi. C’était difficile, cependant, car il n’a pas obéi aux consignes d’équipe. Il nous regroupait. »

« Cela a déclenché le risque que l’équipe perde la victoire car Sebastian Vettel et Max Verstappen remontaient par derrière, et il est très clair qu’il roule lentement exprès, très lentement. »

« Il est compréhensible dans cette situation qu’il n’allait pas simplement me l’offrir et qu’il essaie de rester dans la zone grise et de continuer à jouer le jeu. »

« Pour moi, avec le recul, c’est incroyable qu’il ait fait ça car cela n’a rendu la chose que plus belle. C’était horrible sur le moment. »

Comment sa relation avec Hamilton s’est dégradée chez Mercedes F1

Ce n’est pas un secret, les deux hommes ont perdu leur amitié dans leur rivalité chez Mercedes F1. Nico Rosberg ne voit en tout cas pas un élément particulier qui a pu déclencher cela, plus une dérive née de la compétitivité de leur équipe qui a démarré en 2014.

« Ce n’est pas un événement isolé ; c’est la poursuite d’une spirale négative qui conduit à devenir ennemis au sein même de l’équipe. C’est un processus qui se déroule étape par étape. Bien sûr, il y a des pics de tension, mais la situation empire de manière linéaire, ponctuée par ces moments critiques. C’est tout simplement le processus. »

« Il y a évidemment la Belgique en 2014, notre premier accrochage. Cela a mis fin à la course de Lewis, les conséquences étaient donc majeures. Tous les regards étaient braqués sur nous ; nous étions les deux seuls à nous battre pour les victoires et pour le championnat, ce qui donnait une importance capitale à chaque événement. »

« Le monde entier s’en est mêlé, la pression est devenue écrasante, et les fans de Lewis ont commencé à huer. C’est une épreuve très difficile à vivre - se faire huer par une foule immense, comme cela a commencé à Spa. Sur le plan mental, c’est vraiment dur à gérer. Faire face à une telle hostilité, c’est éprouvant. »

Toto Wolff a pris une décision radicale pour 2016 : un échange de mécaniciens et d’ingénieurs entre les deux pilotes.

« C’était une épreuve difficile. Mais c’était nécessaire, car la situation se dégradait en interne. »

« Un véritable mur commençait à se dresser entre les deux voitures. Les mécaniciens, tout comme les ingénieurs, se sont mis à entrer en compétition les uns contre les autres. On a commencé à constater que certaines informations n’étaient plus partagées aussi librement qu’auparavant ; les mécaniciens et les ingénieurs voulaient, eux aussi, que leur voiture l’emporte. Ils sont extrêmement compétitifs et tiennent absolument à ce que leur pilote soit sacré champion. Ce n’est pas sain pour une équipe quand on commence à ne plus partager les informations correctement ; on ne forme plus une véritable équipe, et les choses peuvent alors très vite mal tourner. »

« Toto en était conscient ; il a donc procédé à un changement radical, imposé brutalement et sans prévenir personne, en intervertissant nos mécaniciens. Or, mes mécaniciens, c’est ma famille. J’arrive donc dans le garage, à Melbourne, lors des essais libres du vendredi, et je découvre que ma "famille" s’occupe de la voiture de Lewis. Je me dis qu’ils ont sans doute déplacé ma voiture de l’autre côté pour une raison quelconque, mais en vérifiant le numéro, je réalise qu’il s’agit bien de celle de Lewis. Je me suis demandé : "Mais qu’est-ce qui se passe, bon sang ?" »

« Et puis, ce sont mes adversaires, les mécaniciens de Lewis. Pour forcer un peu le trait, disons qu’ils veulent que Lewis gagne, pas moi. Ce ne sont pas des "ennemis" à proprement parler, mais ce sont mes rivaux. Mes rivaux se retrouvent sur ma voiture, à serrer le dernier boulon avant de m’envoyer en piste. C’était vraiment étrange. »

« Heureusement pour moi, je me suis adapté très rapidement. C’est devenu ma nouvelle famille, ou plutôt une extension de ma famille ; tout a donc très bien fonctionné. »

« Lewis, en revanche, a eu plus de mal. À chaque fois qu’un événement ne tournait pas en sa faveur, il avait immédiatement tendance à imaginer une sorte de "complot" ou quelque chose du genre. Il a donc eu plus de difficultés au début, ce qui l’a quelque peu desservi durant la première partie de la saison, alors que, naturellement, tout le monde a toujours été traité sur un pied d’égalité, dans la mesure du possible. »

Roberg redevenu ami avec Lewis Hamilton ? Ou pas...

Nico Rosberg et Lewis Hamilton étaient donc des amis d’enfance. Ils sont devenus des ennemis sur la piste, voire en dehors.

Dix ans après, l’eau a coulé sous les ponts. La relation entre les deux hommes va donc mieux.

« Bien sûr. Tout se dégèle après ça. C’est correct, c’est neutre. »

Ayrton Senna et Alain Prost après l’année sabbatique de ce dernier en 1992, étaient aussi devenus très proches… mais Nico Rosberg repousse cette comparaison…

« Peut-être pas à ce point car ils sont vraiment devenus amis, d’une manière étrange. »

« Nous sommes simplement neutres et c’est très bien. Nous ne serons juste jamais les meilleurs amis du monde. »

Nico Rosberg et Lewis Hamilton avaient pourtant su coopérer en 2016 : comme à Monaco, quand Rosberg avait laissé passer Lewis Hamilton, afin qu’il puisse chasser Daniel Ricciardo pour la victoire.

« C’était très facile, car Toto Wolff et l’équipe ont fait un très bon travail en clarifiant les directives de course de l’équipe. C’est très clair : si l’équipe est sur le point de perdre la victoire, alors le moment vient où il faut piloter en équipe et non plus en tant que rivaux pour le championnat. C’était très clair. »

« À Monaco, je n’allais pas bien car ma visière était tellement embuée que je ne voyais pas où j’allais. J’étais très lent, Ricciardo disparaissait au loin, il était donc très clair qu’il y avait une menace de perdre la victoire. Il est alors très clair qu’il faut piloter en équipe et que Lewis doit avoir sa chance, alors laissez-le passer. »

Nico Rosberg en profite alors pour tacler Ferrari, empêtrée dans le duel entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

« C’était super douloureux, mais ce n’est pas si grave quand les instructions sont claires au préalable, et c’est tellement important qu’elles le soient, ce que Ferrari par exemple ne fait pas assez bien en F1, car les instructions ne sont pas assez claires, et on se retrouve avec ces disputes entre les pilotes. Il faut simplement que ce soit clair. »

« De plus, nous ne l’avons pas fait parfaitement non plus. Nous l’avons fait dans ce cas, mais ce que nous n’avons pas fait parfaitement, ce sont les batailles roue contre roue. On ne peut jamais aller assez dans les détails concernant les batailles roue contre roue pour déterminer très clairement qui est en tort et quand, et nous ne sommes pas allés assez dans les détails. »

« Nous avons essayé, nous étions assez bien avancés dans l’impression de notre propre règlement pour les batailles roue contre roue, mais il n’était pas assez détaillé, et il y avait toujours de l’ambiguïté, à chaque fois, aussi parce que Lewis est tellement intelligent dans les batailles roue contre roue, donc ce n’était jamais 100 % de sa faute, et parfois c’était 100 % de la mienne. »

Malgré cette bonne entente apparente, Hamilton et Rosberg sont tout de même entrés en collision à trois reprises pendant leur passage dans l’équipe : au GP de Belgique 2014 et aux GP d’Espagne et d’Autriche 2016.

Mercedes a alors pris une contre-mesure sévère : les deux pilotes devaient partager le coût de toute collision entre les Flèches d’Argent. Montant de l’addition pour Nico Rosberg ? 360 000 dollars !

Pour Nico Rosberg, c’était avant tout Niki Lauda qui savait le mieux gérer ce conflit interne. À l’inverse du directeur technique d’alors, Paddy Lowe, qui en prend pour son grade !

« Paddy Lowe est une personne hostile au risque. Il essaie d’éviter la confrontation en tant qu’humain, ce n’est donc pas l’idéal de l’avoir pour gérer une telle discussion après un incident, car il prenait, très souvent, le chemin le plus facile : au lieu d’y aller franchement en nous confrontant, il choisissait la voie de la moindre résistance, ce qui n’est pas idéal. »

« C’était mieux quand Toto et Niki s’en mêlaient. Niki est intervenu à plusieurs reprises ; c’était un excellent médiateur, car nous l’appréciions tous. »

« Il était très doué pour amener chacun de nous à assumer au moins une petite part de responsabilité, et cela nous a rapprochés. Quand ce n’était pas 100 % la faute de l’autre, Niki nous amenait tous les deux à dire : ’Oui d’accord, je suis d’accord sur cette partie, c’était peut-être un peu trop tard quand j’ai fermé la porte’. Et ensuite Lewis disait : ’Oui, je suis d’accord, j’ai été trop agressivement sur l’herbe’, ou autre. »

« Cela a commencé à nous rapprocher et à faire en sorte que nous puissions ensuite nous asseoir ensemble et dire : passons à autre chose ! »