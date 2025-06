Leclerc s’en veut pour son ’accident vraiment stupide’ au Canada

Charles Leclerc a regretté ce qu’il a qualifié de « stupide accident » ce qui s’est passé lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada de Formule 1.

Son accident a causé d’importants dommages à sa Ferrari et l’a privé de temps de piste pour le reste de la journée, le châssis de sa Ferrari SF-25 devant être changé.

Leclerc était alors en tête du classement de la première séance d’essais libres lorsque son accident a provoqué le déploiement des drapeaux rouges et a mis fin à sa journée.

"Tout d’abord, je suis désolé pour toute l’équipe, car ce n’est jamais souhaitable. C’était un accident vraiment stupide. J’ai bloqué les freins, je pensais pouvoir prendre le virage de toute façon. Je savais que j’allais rouler sur l’herbe, mais je pensais que c’était suffisant pour éviter le mur."

"Malheureusement, en touchant le mur, j’ai atterri dans l’herbe et j’ai compris qu’il n’y avait plus de place. C’est juste une erreur de jugement, mais une erreur qui a coûté cher, car la roue a touché le châssis et l’a pratiquement fissuré. Or, on ne peut pas utiliser deux châssis le même jour, ce qui signifie que nous avons passé pratiquement toute la journée sans piloter."

"C’est dommage, car cela nous a évidemment coûté pas mal de tours, mais le point positif, c’est que j’étais très confiant avec la voiture, et nous étions plutôt compétitifs, malgré tout, car ce n’était que le troisième tour lancé de la journée."

Leclerc a toutefois laissé entendre qu’il ne s’attarderait pas trop sur l’accident et qu’il serait assuré de rebondir à temps pour les EL3 et les qualifications de ce samedi.

"Cela ne nuit pas à ma confiance, et je suis sûr que cela ne nuira pas du tout à mon week-end. Je suis sûr d’être à la hauteur en qualifications. Notre compétitivité est une autre question, et nous verrons bien. Mais je suis sûr que je serai à 100 %."