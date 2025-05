Une 12e équipe en F1, le mystérieux projet d’Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer, l’ancien patron d’Alpine F1 et de Racing Point, espère faire son retour dans une équipe de F1. Laquelle ? Pas dans une des équipes existantes, mais dans une potentielle nouvelle entrante.

En effet, depuis son licenciement d’Alpine à l’été 2023, Szafnauer discute avec des investisseurs et partenaires potentiels, qui aimeraient devenir la 12e équipe du plateau.

Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, a ouvert la voie à l’arrivée d’une 12e équipe sur la grille, après Cadillac. Mais les déboires rencontrés par Andretti précédemment rappellent une chose : il faudra qu’un grand constructeur soit de la partie, comme General Motors.

Otmar Szafnauer a-t-il donc un grand nom à afficher ? Dans un évènement organisé à Miami, le Roumano-américain n’a pas livré franchement plus de détails.

« Au cours de mes 28 ans, il fut un temps où nous avions 12 équipes en F1, » a-t-il dit.

« Et avant que je ne rejoigne – j’ai signé mon contrat avec BAR en 97 et j’ai rejoint en 98 – il y en avait même plus, quand il y avait les pré-qualifications. »

« Donc je pense qu’il y a de la place pour une 12ème équipe. Et si une 12ème équipe se concrétise, je veux être préparé, afin d’être le soumissionnaire retenu pour la 12ème équipe. C’est donc ce sur quoi j’ai travaillé. »

« Il y a certainement assez de place pour 12 équipes, » a-t-il dit.

« Je pense que 24 voitures en piste c’est mieux que 22, et 12 équipes c’est mieux que 11. Mais il y a certainement de la place, de l’espace physique, et si ces 12 équipes peuvent toutes être compétitives et partager la gloire de la victoire, c’est encore mieux si vous avez 24 pilotes. »

Otmar Szafnauer estime que cette 12e équipe pourrait éviter de gâcher des talents en F1 – car faute de place, de nombreux jeunes pilotes doivent se rabattre sur l’endurance.

« Et nous avons 20 des meilleurs pilotes du monde, qui passeront à 22 dans un an. Je pense qu’il y a tellement de grands pilotes et si peu de places en F1. »

« En ajouter deux de plus est valable pour la communauté des pilotes et ceux qui montent. »

« Le nombre de grands pilotes dont Red Bull s’est débarrassé est incroyable. Et ils possèdent deux équipes. Peut-être qu’ils peuvent en posséder une troisième, puis en garder certains… »

La marche semble très haute pour ce mystérieux projet porté par Otmar Szafnauer. D’autant que lors du dernier appel d’offres, de nombreux autres projets, comme celui d’Hitech, avaient été repoussés.

« Cadillac a obtenu la 11ème place, » poursuit Otmar Szafnauer.

« Je crois qu’il y avait cinq soumissionnaires ou cinq candidats pour cette place, et un a été choisi par la FIA, qui était Cadillac, et finalement par la F1, ou Liberty. »

« J’imaginerais donc que lorsqu’ils ouvriront le processus d’appel d’offres pour cette 12ème équipe, il y aura plus d’un candidat. Je veux donc être en position de m’assurer que ma candidature sera la meilleure parmi celles qui postuleront. »

Dans cette potentielle 12e équipe, Otmar Szafnauer aimerait jouer le grand rôle : non seulement être le directeur d’écurie, mais encore le propriétaire ! Ce qui serait du jamais vu depuis Frank Williams.

« Ouais, ça a changé, » a-t-il dit.

« À l’époque de Frank Williams, où il était directeur d’équipe, du regretté Eddie Jordan, directeur d’équipe et propriétaire, Ron Dennis, directeur d’équipe et propriétaire, Ken Tyrrell, directeur d’équipe et propriétaire - même Toto Wolff aujourd’hui, il est directeur d’équipe et propriétaire. »

« Ça change. Il semble que la propriété soit maintenant séparée des directeurs d’équipe. Et il semble que dans l’ère actuelle, les directeurs d’équipe semblent être davantage axés sur l’ingénierie et dirigés par l’ingénierie, tandis que la propriété, ou peut-être les PDG, s’occupent de l’aspect commercial. »

« Et j’ai eu la chance d’être PDG et directeur d’équipe, où je devais tout faire pour un propriétaire comme Vijay Mallya, ou Lawrence Stroll chez Aston Martin. »

« Si vous pouvez faire les deux, et Toto Wolff le peut, je pense que vous gagnez en efficacité. Vous n’avez pas à dépendre de quelqu’un d’autre. Vous dirigez l’équipe vous-même à la fois sur l’aspect commercial et sur l’aspect technologique, et les deux sont importants de nos jours. »

« Donc oui, vous gagnez définitivement en efficacité, et si vous êtes propriétaire/manager, vous avez un peu plus d’implication personnelle. Bien qu’il y ait une énorme passion en F1, il y en a juste un petit peu plus. »