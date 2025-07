Cadillac F1 révèle ’un candidat très attrayant’ parmi ses choix de pilotes

Cadillac F1 vient de confirmer qu’elle n’est pas insensible aux appels du pied d’un certain Valtteri Bottas, en vue de l’obtention d’un baquet de titulaire pour la saison 2026, qui marquera l’arrivée en catégorie reine du constructeur américain appartenant au groupe General Motors.

Le Finlandais a un bagage technique colossal, l’expérience d’équipes de fond de grille comme d’un top team, une pointe de vitesse encore satisfaisante, et il n’a pas caché son envie de rejoindre la nouvelle équipe, qui lui retourne le compliment.

"Valtteri est un candidat très attrayant pour un baquet chez Cadillac" a déclaré Dan Towriss, patron de TWG et donc de Cadillac F1, à Silverstone.

"C’est un pilote fantastique et il y a des opportunités. Nous sommes confiants dans la façon dont les choses vont se dérouler. Les discussions avec lui ont été très positives ici."

Cependant, General Motors a d’autres pilotes sous contrat avec le programme Cadillac en WEC, mais aussi avec Chevrolet en IndyCar. Towriss confirme que l’équipe réfléchit à plusieurs options, probablement pour son 2e pilote si Bottas est bien confirmé.

"Nous nous intéressons également à nos autres pilotes."

"Nous avons d’excellents jeunes pilotes dans les volants de Cadillac en WEC, et en IndyCar également. Nous examinerons tout cela. Il reste à voir s’il s’agit d’un volant juste pour 2026, ou d’un volant pour l’avenir. Il y a beaucoup de talents, nous aimons ces gars-là, et nous allons regarder partout."

Do we like this seat ? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) June 23, 2025