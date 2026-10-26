Wolff salue ’le chemin parcouru’ par Mercedes F1 pour gagner à Austin

Mercedes F1 continue de se rapprocher des deux titres mondiaux après la victoire de Kimi Antonelli à Austin ce dimanche. Ce serait le premier doublé de l’équipe depuis 2020, et cela ferait de l’Italien le plus jeune champion du monde de l’histoire. Pour cela, il ne doit marquer que deux points sur les quatre courses qu’il reste officiellement pour boucler la saison, et cela semble être une formalité.

Toto Wolff n’a pas caché son admiration pour le travail effectué par Antonelli, qui a pris un très bon envol et comptait déjà plus de deux secondes d’avance au premier tour, avant de creuser l’écart et d’exécuter à la perfection une bonne stratégie.

"Kimi a réalisé une course exceptionnelle. Lui et l’équipe n’ont commis aucune erreur tout au long de l’après-midi, affichant un rythme solide et prenant les bonnes décisions stratégiques" a déclaré Wolff. "Ce qui rend la journée de dimanche particulièrement satisfaisante, c’est le chemin parcouru depuis vendredi."

"Nous ne semblions pas disposer d’une voiture capable de remporter cette course, mais l’équipe a continué à travailler, a pris les bonnes décisions et a su redresser la situation au cours du week-end. C’est tout à l’honneur de chacun, ici à Austin comme à Brackley et Brixworth."

L’Autrichien a aussi commenté la course de George Russell, huitième ce dimanche sur le Circuit of the Americas après avoir manqué de rythme tout au long du week-end, et surtout sur les longs relais.

"Pour George, l’après-midi a été plus difficile. Le résultat ne reflète pas le rythme dont nous savons qu’il est capable. Il a été pénalisé par une sanction de cinq secondes qui l’a fait rétrograder derrière les McLaren, avant de se retrouver bloqué derrière Piastri."

"Nous allons analyser l’ensemble du week-end, comprendre ce que nous aurions pu faire différemment et travailler ensemble pour lui permettre de connaître un meilleur week-end au Mexique."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, a salué la performance du vainqueur du jour, mais aussi le travail accompli par le team pour aller chercher une 12e victoire en 18 courses cette année.

"Félicitations à Kimi ainsi qu’à toute l’équipe de Brackley et Brixworth pour cette victoire. Après la journée de vendredi, une victoire semblait hors de portée au vu de notre rythme, que ce soit sur un tour ou en longs relais. Il s’agit donc d’un redressement remarquable et d’un résultat très satisfaisant."

"Pour George, l’après-midi a été frustrant. Sa pénalité pour être sorti de la piste lors du premier tour ne l’a pas aidé et, malgré un bon début de deuxième relais, il est resté bloqué derrière Piastri sans parvenir à trouver l’ouverture."

"Le rythme de la voiture a montré des signes encourageants, même si, depuis les dernières évolutions, il semble un peu plus complexe de trouver les réglages optimaux. Sur le plan opérationnel, en revanche, l’équipe a accompli un excellent travail."

"Les choix stratégiques n’étaient pas évidents, mais nous avons gardé notre sang-froid, pris la bonne décision de ne faire qu’un seul arrêt, et les arrêts aux stands ont été très efficaces."

"Surtout, Kimi peut être extrêmement fier de ses performances. Après un vendredi difficile, ce qu’il a accompli en qualifications, puis en course aujourd’hui, est tout simplement exceptionnel."