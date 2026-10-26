Vasseur reconnait un peu de ’frustration’ malgré le ’bon résultat’ de Ferrari à Austin

Le week-end du Grand Prix des États-Unis a été quelque peu mitigé pour Ferrari, qui visait la victoire aux Etats-Unis mais a dû se contenter d’une deuxième et d’une quatrième places à l’arrivée. Un résultat frustrant dû encore une fois à une qualification en retrait de Mercedes F1 et de Red Bull, qui a empêché Charles Leclerc et Lewis Hamilton de jouer la tête de la course dans les premières boucles.

Le rythme de la SF-26 était pourtant impressionnant en course, comme il avait été très solide depuis le début du week-end, le Monégasque ayant signé le meilleur chrono des deux séances du vendredi, avant d’être remplacé en tête du classement par son équipier en EL3 samedi matin.

Cependant, les choses ont mal tourné au moment où cela comptait, en qualifications, Leclerc devant se contenter de la quatrième place et Hamilton de la cinquième, qu’ils ont tenté de compenser avec des pneus tendres au départ.

Au fur et meure du déroulement de leur stratégie à deux arrêts, Leclerc a pu remonter jusqu’à la deuxième place derrière Kimi Antonelli, en dépassant Max Verstappen en fin de course, et ce résultat était tout autant une satisfaction qu’une frustration

"Je ne sais pas si vous aviez l’ensemble des radios, mais très tôt dans la course, Charles visait la première place" a déclaré Vasseur. "Et quand vous faites deuxième alors que vous visiez la première place, vous n’êtes pas content. Mais c’est un sentiment que j’aime bien."

"Honnêtement, au bout du compte, je pense que c’est une bonne semaine, un bon résultat pour nous. Pour la troisième ou quatrième course d’affilée, nous sommes l’équipe qui marque le plus grand nombre de points."

"Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais c’est sûr que lorsque vous avez cette impression d’être en bonne forme pendant le week-end et que vous faites deuxième, vous pouvez aussi ressentir un peu de frustration. Mais la frustration est parfois une bonne chose."

"Aujourd’hui, je pense que cela se jouait entre un et deux arrêts. Il fallait être agressif en partant de la quatrième et de la cinquième place. C’était une bonne décision de notre part. Maintenant, quand vous partez un peu plus loin, vous commencez à subir l’air sale, et vous devez être un peu plus agressif."

"Et sans doute que sans la voiture de sécurité virtuelle à la fin, Lewis aurait peut-être pu revenir sur Max, je ne sais pas. Probablement que oui. Mais dans l’ensemble, je pense que c’est un bon week-end en termes de rythme et d’exécution."

"Tout s’est bien passé, à l’exception du dernier tour en Q3. C’est vrai pour nous, mais si vous regardez [samedi], je pense que c’était assez particulier : les deux McLaren n’ont pas amélioré, Russell n’a pas amélioré, les deux Red Bull n’ont pas amélioré.

"Je pense que ce qui est vrai, c’est qu’avec les voitures ou les pneus, la fenêtre d’utilisation est très étroite, et dès que vous en sortez un peu, vous perdez rapidement deux ou trois dixièmes. Et aujourd’hui en F1, [dans] le top 8, deux ou trois dixièmes peuvent représenter une sixième position."

"Cela signifie que vous pouvez passer d’un super résultat à nulle part à cause d’une rafale de vent, ou parce que vous glissez un peu trop dans le tour de sortie, ou que vous devez ralentir, comme cela a été notre cas à Madrid, vous devez ralentir un petit peu, ne pas maintenir votre rythme dans le tour de sortie, ou peu importe, l’impact est énorme."

Vasseur a insisté sur le fait que les performances de la SF-26 sont solides, et que le défi consiste à tout optimiser lors du week-end, en mettant la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement, ce qui a souvent été soulevé comme problème par les pilotes.

"Le rythme était bon. C’est sûr que le rythme depuis le début, quand nous avons mis la voiture en piste vendredi matin, jusqu’au dernier tour de la course, le rythme était là. Ce à quoi nous devons faire attention, c’est que la compétitivité ne dépend pas seulement du package."

"C’est aussi le fait que parfois, avec les réglages, la gestion des pneus, vous êtes dans la bonne fenêtre et vous faites un bon week-end. Et parfois non. Et si vous avez le package mais que vous n’êtes pas dans la bonne fenêtre, vous pouvez aussi avoir l’impression que cela ne fonctionne pas."

Trouver cette fenêtre, en particulier quand cela compte vraiment en Q3, reste le grand défi, alors que Ferrari a subi plusieurs déceptions en qualifications récemment, et en particulier dans la dernière phase qui constitue le top 10 de la grille de départ.

"Je pense qu’au moins ce week-end, c’était vrai pour tout le monde. Kimi a probablement aussi franchi un cap, parce qu’on peut aussi imaginer qu’il n’était pas au bon endroit avant, et qu’il a tout mis bout à bout pour la Q3."

"Mais je pense que les sept autres voitures, à l’exception d’Hadjar, les six autres voitures ont probablement fait un pas en arrière. Le tour le plus rapide de Charles a été réalisé en Q2. C’est sûr que nous n’avons pas fait le travail parfait en Q3."

"C’est vrai pour nous, comme pour tout le monde. Mais nous devons rassembler tous les paramètres pour essayer de mieux comprendre la situation. Et je pense que toutes les équipes, nous progressons pas à pas là-dessus."

"Mais c’est tellement marginal que parfois une rafale de vent, le fait de glisser un petit peu, de faire surchauffer les pneus pour des détails, vous pouvez parfois vous retrouver hors de la bonne fenêtre. Si vous ne mettez pas tout bout à bout, vous pouvez passer de la deuxième à la sixième place."