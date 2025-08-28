Hülkenberg et Bortoleto ont de bons souvenirs aux Pays-Bas

Sauber F1 veut continuer sur sa bonne lancée ce week-end au Grand Prix des Pays-Bas, après avoir marqué des points lors des six derniers week-ends en date. L’équipe a fait un retour incroyable sur le devant de la scène dans le peloton après un début de saison difficile, et elle vise désormais la cinquième place du championnat constructeurs.

Elle évoluera à Zandvoort sous le nom de Kick Sauber F1 Team, avec l’interdiction d’afficher les couleurs du casino en ligne Stake aux Pays-Bas, comme c’était le cas en Belgique. Mais à Zandvoort, même la dénomination commerciale de l’équipe doit changer et abandonner le nom Stake.

Un changement de nom qui intervient possiblement au pire moment pour l’équipe suisse, alors que la plateforme de streaming en ligne Kick, qui détient Stake, est dans la tourmente pour une affaire particulièrement sordide.

Le streamer Jean Pormanove, dit JP, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé la semaine dernière pendant un stream, devant des milliers de spectateurs. L’affaire a pris en quelques jours une ampleur énorme, compte tenu des conditions dans lesquelles ce décès est intervenu.

Mais sur le plan sportif, Sauber espère se détacher des frasques de ses sponsors, et Nico Hülkenberg a envie de retrouver une place dans le top 10, qu’il n’a pas eue depuis son podium de Silverstone début juillet.

"C’est formidable d’être de retour en piste. J’ai rechargé mes batteries pendant la pause avec ma famille et mes amis, et je suis maintenant prêt pour les batailles à venir" a déclaré Hülkenberg, qui connait le circuit depuis de nombreuses années.

"J’ai beaucoup de bons souvenirs de courses aux Pays-Bas pendant mes années de karting, et Zandvoort est le circuit le plus proche de ma ville natale dans le calendrier de cette année, il a donc une signification particulière pour moi."

"C’est un circuit amusant, avec des dénivelés et des virages variés, un vrai circuit pour les pilotes. Je suis motivé pour poursuivre le travail que nous avons accompli et donner le maximum dans la seconde moitié de la saison."

Gabriel Bortoleto a inscrit trois fois des points lors des quatre dernières courses, et il espère reprendre la saison sur la même dynamique dès ce week-end : "La pause m’a fait du bien, j’ai passé du temps avec ma famille et mes amis au Brésil, mais je suis impatient de reprendre la compétition."

"Nous entrons dans la phase finale de ma saison de rookie et je veux profiter de chaque séance pour continuer à apprendre, à m’améliorer et aider l’équipe à obtenir de bons résultats. Zandvoort est un endroit spécial pour reprendre la compétition."

"J’y ai couru pour la dernière fois en 2022, en Formule Régionale, et j’ai beaucoup apprécié. Nous voulons nous concentrer sur le maintien de la forme que nous avons montrée jusqu’à présent dans les courses à venir."

Jonathan Wheatley, le team principal de Sauber, confirme que Sauber a des ambitions pour la fin de saison et que le développement de la monoplace n’est pas totalement abandonné : "Nous reprenons la compétition avec une énergie renouvelée et prêts à reprendre là où nous nous sommes arrêtés."

"Zandvoort réserve toujours des surprises avec son tracé unique et ses changements météorologiques soudains, nous devons donc être prêts à tout. Pour la seconde moitié de la saison, le développement de la C45, associé aux améliorations opérationnelles sur la piste, nous place dans une position crédible pour lutter pour les points et notre objectif reste de donner le maximum de notre potentiel."