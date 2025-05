Cadillac F1 : Andretti confirme repousser l’arrivée d’un pilote américain

Mario Andretti, consultant de Cadillac F1, a confirmé que l’objectif était d’avoir un pilote américain au sein de l’équipe, mais a bien laissé entendre que cela pourrait ne pas être réalisable dès 2026.

L’équipe appartenant à General Motors a été confirmée sur la grille de départ de la F1 à partir de l’année prochaine et elle n’a encore signé aucun pilote.

Si l’équipe n’a confirmé personne jusqu’à présent, l’équipe américaine souhaite avoir des pilotes expérimentés pour se lancer et, à terme, un pilote américain au volant d’au moins une des voitures afin de capitaliser sur l’intérêt de son pays d’origine.

Dans ce contexte, des noms comme Colton Herta ont été évoqués, mais ce dernier semble avoir de plus en plus repoussé l’offre en interne. Et il risque de manquer aussi la super licence F1 faute de bons résultats.

Dans ces conditions Andretti a confirmé que l’objectif d’avoir un pilote américain pour le lancement était devenu peu réaliste.

"Comme notre pays n’a pas beaucoup participé à la Formule 1 ces derniers temps, je pense qu’avoir déjà une équipe et une F1 qu’envisagent vraiment les pilotes américains, c’est un objectif à moyen terme. Mais plus vraiment à court terme."

"L’idée d’attirer des talents de notre pays est tout à fait réaliste mais pour cela il faut aussi une vague de jeunes qui aille se former en Europe."

"La F1 est incontestablement sur une vague de popularité aux États-Unis – c’est sans précédent – ​​mais il faut continuer à l’entretenir."

"Je pense qu’il y a une grande fierté nationale. Le fait que nous ayons trois courses ici – pourquoi ne pas en profiter pour cultiver et encourager certains fans américains à soutenir les pilotes américains à un moment donné ?"

"Tout cela est tourné vers l’avenir. Ce sont des objectifs à atteindre, car tout est positif, et si vous avez une bulle, comme c’est le cas ici, il faut continuer à l’entretenir. Il ne faut pas la laisser éclater."