Aston Martin F1 va faire le premier gros test de sa soufflerie à Imola

Aston Martin F1 va présenter à Imola un tout nouveau package d’évolutions pour sa décevante AMR25. Andy Cowell, le team principal, explique dans une interview fournie par l’équipe anglaise les espoirs placés dans ce seul gros package de 2025, et détaille pourquoi ce sera le premier grand test de la toute nouvelle soufflerie.

Nous sommes au quart de la saison 2025. Quelles sont vos réflexions sur la saison jusqu’à présent ?

"Nous ne pouvons pas nier que le premier quart a été difficile : les performances brutes de la voiture n’ont pas été au niveau que nous souhaitions. Cependant, nous avons beaucoup appris sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et cela ne concerne pas seulement la voiture mais l’ensemble de l’organisation. Nous avons identifié les domaines que nous devons améliorer. Certains d’entre eux peuvent être gagnés rapidement, d’autres nécessiteront du temps, des efforts et de la détermination pour nous permettre d’atteindre le niveau de fiabilité et de performance qui nous permettra de gagner régulièrement des points au championnat.

Un vieil adage dit que l’on apprend plus quand on ne gagne pas que quand on gagne. Y a-t-il une part de vérité là-dedans ? S’applique-t-il ici ?

"Je dirais que oui. Si vous avez du succès, vous êtes heureux et vous ne passez pas autant de temps à vous pencher sur les moindres détails que lorsque vous souffrez de ne pas marquer de points lors des week-ends de course. C’est quand on ne réussit pas que l’on se plonge dans les moindres détails et que l’on met tout sur la liste des choses à améliorer, et cela porte ses fruits à moyen et à long terme. En tant qu’équipe, nous sommes en train de nous transformer complètement. Il y a quelques années, l’équipe était beaucoup moins grande ; nous avons fait d’énormes efforts pour nous développer, en termes d’installations et de nouveaux outils, ainsi que de nombre de personnes travaillant ici."

"Nous en sommes maintenant au stade où il s’agit de déterminer comment faire travailler ensemble 1000 personnes de manière efficace et de les combiner avec l’équipement dont nous disposons pour maximiser les gains de temps au tour. Il s’agit de passer d’une équipe qui a eu du mal à développer une voiture à une équipe qui peut non seulement créer une voiture de course, mais aussi la développer de manière positive. Nous voulons être une machine de développement efficace et efficiente et nous avons besoin d’un mode de fonctionnement plus détaillé, d’investigation et solide au sein du campus technologique AMR, sans pour autant ajouter de la bureaucratie."

Que fait l’équipe pour obtenir des gains de performance ?

"Même si nous ne marquons pas régulièrement des points en ce moment, si nous nous améliorons de 1 %, nous serons en lice pour les trophées - c’est dire à quel point les écarts sont faibles, mais c’est aussi beaucoup plus facile à dire qu’à faire. L’innovation nécessaire pour combler ce petit écart exige que nous soyons tous exceptionnellement curieux, que nous fouillions dans les moindres détails et que nous recherchions les anomalies par rapport aux attentes - et il ne s’agira pas d’anomalies importantes et flagrantes, mais de petits détails."

"Nous devons être obsessionnels. Nous devons faire preuve d’obstination, de rigueur et de minutie dans nos recherches sur les informations recueillies lors des six premiers Grands Prix, et en les comparant aux informations que nous avons recueillies dans la soufflerie, le CFD, les modèles de pneus, le simulateur de pilote dans la boucle, et tous les domaines dans lesquels nous recueillons une énorme quantité d’informations. Nous creusons ces informations pour comprendre ce qui se passe, afin de proposer des idées qui permettront à la voiture d’aller plus vite sur le circuit."

"Ce travail de recherche doit être concrétisé par des modèles CAO, des dessins, des assemblages de matériaux composites, etc. Chaque détail doit être parfait pour que la voiture réponde à nos attentes, et le chronomètre et les données confirment que cette approche curieuse a permis d’améliorer notre voiture. C’est une aventure qui exige que chaque membre de notre équipe établisse des records personnels, ce qui demande une créativité et une détermination incroyables."

Il semble que l’équipe soit loin de renoncer à 2025. Que pouvons-nous tirer de notre travail sur la voiture de cette année qui profitera à notre challenger de 2026 ?

"Les méthodes d’ingénierie que nous évaluons et révisons actuellement pour les appliquer à la voiture de cette année jetteront également de bonnes bases pour 2026 et au-delà. Ce que nous mettons en place aujourd’hui sera bénéfique pour les années à venir. Les améliorations apportées à l’organisation, à nos méthodes et à nos outils, qui contribuent au développement de l’AMR25, nous donneront confiance lorsqu’il s’agira de les appliquer à la réglementation de 2026. Cela débloquera les performances de la voiture 2026 et, par extension, de la voiture 2027, de la voiture 2028 et ainsi de suite. C’est peut-être la chose la plus importante pour notre équipe."

"En outre, nous développons actuellement tous les composants qui sont similaires sur les voitures 2026 et 2025 afin de pouvoir les emmener sur les circuits cette saison et faire des courses complètes avec elles. Si nous évitons les problèmes, ces courses fourniront les tests de validation dont nous avons besoin pour dire que ces composants sont prêts à être montés dans la voiture 2026. De nombreux composants que nous utiliserons en course au cours de la seconde moitié de la saison pourraient se retrouver sur la voiture de l’année prochaine."

L’équipe apporte des évolutions à Imola. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

"Nous apportons un nouveau plancher et un nouveau haut de carrosserie. Avec la réglementation aérodynamique actuelle, le plancher est le plus gros contributeur à l’appui et la carrosserie supérieure aide à fournir un flux d’air de bonne qualité aux zones clés du plancher, donc les deux travaillent main dans la main. Ce que nous attendons de ce package, c’est une amélioration de la charge aérodynamique et une amélioration de la cohérence de cette charge sur la voiture."

"Nous ferons rouler une voiture avec la nouvelle spécification et l’autre avec la spécification existante au début de l’épreuve et nous ferons une évaluation croisée des voitures. Il est avantageux de faire rouler deux voitures avec des spécifications différentes afin d’obtenir une comparaison directe avec des conditions de piste identiques. Je suis curieux de connaître les réactions des pilotes et des ingénieurs ; tout cela permettra d’établir une corrélation entre ce que nous voyons sur la piste, ce que nous avons mesuré dans notre soufflerie et ce que nous voyons dans le monde de la CFD."

La nouvelle soufflerie du campus technologique AMR est en service depuis quelques semaines. Quel travail avons-nous effectué avec cet outil de pointe ?

"La soufflerie a été utilisée pour cartographier le package d’évolutions que nous avons pour Imola. Ce programme était en préparation depuis plusieurs semaines, avant que la soufflerie ne soit mise en service, mais il a été très utile de l’utiliser pour les dernières retouches. Nous avons testé plusieurs éléments dans la soufflerie jusqu’à présent : notre kit de lancement, notre kit de mise à jour pour Imola et nos modèles 2026, et cela nous a donné de bonnes indications. À partir de maintenant, d’autres évolutions seront conçues et testées en soufflerie."

"Nous avons également profité des premières semaines pour nous familiariser avec la soufflerie. Il s’agit d’une installation de pointe très complexe qui va changer la donne pour nous, et il était donc important de prendre le temps de bien la comprendre pour pouvoir en exploiter tout le potentiel. Ce n’est qu’un des nombreux outils de classe mondiale dont nous disposons, et nous avons maintenant la tâche passionnante d’en tirer le meilleur parti possible."