Cadillac cherche encore une ancienne F1 pour se préparer

Cadillac F1 va collaborer avec une équipe partenaire encore inconnue pour réaliser des essais privés en 2025, avant la mise en service de sa première Formule 1 en 2026.

Bien que Cadillac n’ait pas confirmé quelle F1 elle utilisera, il serait logique qu’elle fasse rouler une Ferrari selon la réglementation TPC (tests des voitures précédentes) qui permettent l’utilisation des F1 d’avant 2024.

La marque de General Motors accélère ses préparatifs pour ses débuts en F1 l’an prochain, après avoir annoncé mardi la nomination de Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes.

Son arrivée coïncide également avec l’introduction d’un nouveau règlement technique, qui portera le programme des essais de pré-saison à 10 jours répartis sur trois séances.

Cependant, étant une toute nouvelle équipe, Cadillac doit non seulement mettre en service sa nouvelle voiture, mais aussi bien roder ses procédures.

Par conséquent, s’associer à une autre équipe pour faire rouler une voiture d’ancienne génération avant fin 2025 contribuera à accélérer ce processus.

Les essais prévus précéderaient les premiers essais officiels prévus à Barcelone fin janvier, où la nouvelle F1 de Cadillac roulera pour la première fois.

"Nous allons réaliser des essais sur les voitures cette année," a déclaré Graeme Lowdon, directeur de l’équipe.

"Bien sûr, nous devons collaborer avec d’autres pour y parvenir, mais c’est parfaitement autorisé par le règlement. Nous n’avons pas de voiture TPC ni de voiture que nous pouvons opérer nous-mêmes."

Un tel essai faciliterait également le retour de Perez après une année d’absence en F1 suite à son départ de Red Bull en 2024.

Alors que Bottas a effectué des essais privés en tant que réserviste de Mercedes, Perez n’a pas accumulé de kilomètres en Grand Prix depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre dernier.

"Évidemment, je n’ai rien piloté depuis un certain temps, à part du karting avec mon fils."

"Mais l’équipe prévoit de tester une Formule 1 avant la fin de l’année. Et évidemment, avec tous les essais qui vont suivre l’année prochaine, cette rouille va disparaître extrêmement vite."

"Je serai en contact très régulier avec l’équipe et je leur rendrai visite."

"J’ai également hâte de voir si nous pouvons faire un peu de pilotage cette année avant la fin de l’année, juste pour me remettre à niveau car je veux être aussi prêt que possible lorsque les essais hivernaux commenceront."

Tout cela fera partie de ce que l’équipe appelle en interne le programme « Race ready », conçu pour rendre Cadillac aussi performante que possible avant ses débuts en Australie en mars prochain, qui se concentre actuellement sur des simulations de week-ends de course.

"Notre prochain épreuve est Monza, et nous la simulons comme s’il s’agissait d’une course complète, du début à la fin, avec une intégration complète de tous les membres de l’équipe du jeudi au dimanche," poursuit Lowdon.

"Nous avons un plan très clair pour Melbourne l’année prochaine, et il ne se limite pas à la simulation de courses, ce qui est vraiment très important. Lors de la dernière simulation, nous avons probablement eu 50 ou 60 ingénieurs pleinement impliqués pendant tout le week-end, au Royaume-Uni et aux États-Unis, tous en train de s’habituer à travailler ensemble."

"Et nous devons être prêts à ce qu’à notre arrivée à Melbourne, les gens n’entendent pas de voix pour la première fois, ne travaillent pas ensemble pour la première fois, ou quoi que ce soit de ce genre."