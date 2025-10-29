Aston Martin F1 ’a tout donné’ mais l’AMR25 n’avait ’pas le rythme’ pour des points

Aston Martin F1 est à la peine en cette fin de saison 2025, et le résultat du Grand Prix du Mexique en est une illustration. Mike Krack, ancien team principal devenu directeur des opérations en piste de l’équipe, a détaillé les raisons de cet échec.

Fernando Alonso a tenté de rouler en piste au départ et a perdu des places avant de subir des dégâts puis un problème de freins, tandis que Lance Stroll a perdu en performance au fil de la course.

"L’équipe a tout donné à Mexico le jour de la course après un début de week-end difficile, mais n’a pas réussi à marquer des points" a déclaré Krack. "Le début de course a été chaotique et, lors des premières escarmouches, Fernando a subi quelques dommages mineurs à son aileron avant après un contact."

"Une fois la situation stabilisée, les deux pilotes ont bien géré leur rythme avec les pneus tendres lors du premier relais et Lance a gagné plusieurs places par rapport à sa position de départ."

"Malheureusement, à mi-course, Fernando a préféré abandonner par mesure de précaution en raison d’un possible problème de freins. Nous devons examiner ce problème de plus près lors de notre analyse d’après-course."

"En fin de compte, nous n’avions pas le rythme ce week-end. Nous allons nous remettre de ce double rendez-vous et nous tourner vers le Brésil, où nous aurons une nouvelle occasion de lutter pour les points."