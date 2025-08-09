Brown revient sur les ’moments forts’ de McLaren F1 en début de saison

McLaren F1 a connu une première partie de saison exceptionnelle, avec 11 victoires en 14 courses, six pour Oscar Piastri et cinq pour Lando Norris. L’équipe possède 299 points d’avance sur Ferrari, tandis que les deux pilotes ont une nette avance sur Max Verstappen. Zak Brown, le PDG de l’équipe, a élu ses moments préférés de la saison jusqu’ici.

"Personnellement, il y a deux moments forts cette année jusqu’à présent" a écrit Brown dans une lettre aux fans. "Le premier a été la victoire au Grand Prix de Monaco, pour des raisons évidentes. C’est l’un des trois éléments de la Triple Couronne, avec les 500 Miles d’Indianapolis et les 24 Heures du Mans, et cela fait partie intégrante de l’ADN de McLaren."

Le Grand Prix de Monaco n’est pas officiellement un élément de la Triple Couronne, décrite par Graham Hill comme comportant le titre mondial, plutôt qu’une victoire à Monaco. Cela ne change rien au palmarès de l’équipe.

"McLaren Racing est l’une des rares équipes à avoir remporté la prestigieuse Triple Couronne, et nous voulons réitérer cet exploit lorsque nous participerons au Championnat du Monde d’Endurance en 2027."

Lando Norris a dominé à Monaco, résistant à la pression tardive de Charles Leclerc dans une course marquée par l’introduction de nouvelles règles obligeant deux arrêts aux stands. Oscar Piastri a complété le podium en terminant troisième.

Cette victoire marquait la première de McLaren en Principauté depuis celle de Lewis Hamilton en 2008, et un tournant pour Norris, qui n’avait plus gagné depuis le Grand Prix d’Australie en ouverture de saison. La performance de Norris à Monaco est intervenue à un moment clé dans la lutte pour le titre.

A ce moment-là, Piastri était en pleine dynamique avec trois victoires consécutives. Cette série avait commencé à Bahreïn, où l’Australien avait signé une performance dominante en convertissant sa pole position en victoire, un moment fort également souligné par Brown.

"Remporter le Grand Prix de Bahreïn a été un moment très spécial pour nous en tant qu’équipe. Le prince héritier et Mumtalakat, nos actionnaires de longue date, nous soutiennent de manière exceptionnelle, et ils n’avaient encore jamais remporté leur course à domicile."

"Donc gagner à Sakhir a été incroyablement important pour tout le monde chez McLaren. Il y a eu beaucoup d’autres temps forts durant les six premiers mois de l’année. Avec six victoires pour Oscar et cinq pour Lando, dont sept doublés, c’est notre plus grand nombre en une saison depuis l’année 1988, quand Ayrton Senna et Alain Prost avaient dominé la F1."

"C’est un début de saison fantastique. Et même s’il est encore trop tôt pour parler d’un duel entre deux pilotes, car on ne peut jamais sous-estimer la concurrence,, c’est clairement une opportunité exceptionnelle pour l’un de nos pilotes de remporter le championnat du monde."