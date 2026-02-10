Brown révèle que ’des indices’ montrent que McLaren F1 ’sera forte’ en 2026

Zak Brown, PDG de McLaren F1, affirme que les premières indications suggèrent que son écurie sera performante et se battra aux avant-postes de la Formule 1, alors que l’équipe a remporté le titre mondial des constructeurs lors des deux années précédentes, et que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère.

Lando Norris entame cette année dans la peau du champion du monde des pilotes en titre, tandis que McLaren a remporté le titre des constructeurs l’an dernier, réalisant ainsi le doublé. Oscar Piastri a aussi de grandes attentes, et le patron du team semble plutôt positif.

"Je pense qu’il est encore très tôt" a déclaré Brown. "Il serait très risqué de porter un jugement. Concernant l’Espagne... ce que je dirais, c’est que nous avons le sentiment que nous serons compétitifs. Les quatre meilleures équipes semblaient toutes très performantes."

"C’est donc encore le tout début, mais il y a des indices montrant que nous serons forts. Je pense toutefois qu’il serait prématuré de faire des prédictions au-delà de ces premiers jours d’essais. Évidemment, les choses commenceront à s’éclaircir un peu plus au cours des deux prochaines semaines."

Brown a précisé que les couleurs similaires de la voiture, qui n’évoluent pas pour garder la livrée championne du monde, reflètent la continuité dont l’équipe bénéficiera également en dehors de la piste.

"Je pense que le développement de la voiture durant l’intersaison a été bon. C’est une période passionnante, avec une nouvelle réglementation évidemment très complexe dont nous découvrons encore les secrets."

"Les pilotes ont passé une excellente intersaison, ils sont en forme et bien préparés. Nous avons de superbes partenariats sur le plan commercial, avec le renouvellement des contrats qui arrivaient à échéance, et bien sûr notre première saison complète avec MasterCard comme partenaire titre."

"Il y a très peu de changements chez McLaren d’un point de vue organisationnel, et c’est tout à fait délibéré. Will Courtenay a maintenant commencé, ce sera donc un visage que la plupart d’entre vous connaissent, c’est un nouvel ajout à l’équipe. Pour le reste, l’équipe technique, le muret des stands, etc., sera composée des membres habituels que vous connaissez déjà."

Les essais de pré-saison à Bahreïn débutent ce mercredi, et Brown affirme que l’objectif de McLaren est toujours de comprendre les caractéristiques de la nouvelle MCL40, avec les enseignements du premier roulage de Barcelone.

"Faire en sorte que la voiture aille plus vite ! Lors de nos deux premiers jours, nous avons manqué de kilométrage. Nous avons eu quelques petits soucis, rien qui ressemble à un défaut de conception du genre ’on s’est trompé sur ce point’, juste les aléas typiques d’un shakedown."

"Un ou deux éléments devaient être ajustés différemment, y compris pour notre pilote, Oscar ; le premier jour où il est sorti, il n’était pas satisfait de sa position de conduite. C’est exactement ce que l’on attend d’un déverminage."

"Mais je pense que nous sommes encore davantage en mode "compréhension de la voiture", et ensuite nous attaquerons le développement à partir de là. Il est donc trop tôt pour conclure. Les écuries de Formule 1 veulent toujours tout améliorer, et c’est ce sur quoi nous travaillons."