Alonso admet un retard inquiétant pour Aston Martin F1 pour débuter 2026

Fernando Alonso n’a pas cherché à masquer la réalité. Pour la nouvelle ère technique de la Formule 1 en 2026, Aston Martin aborde le projet avec un net retard, conséquence directe d’un développement tardif de la première monoplace conçue sous l’impulsion d’Adrian Newey.

Présent à l’occasion du lancement de la livrée Aston Martin, le double champion du monde s’est confié, dressant un constat lucide, voire brutal, de la situation actuelle de son équipe.

"Nous sommes clairement en retard, nous repartons de zéro. Je ne pense même pas que nous ayons vraiment commencé," admet Alonso sans détour.

"À Barcelone, nous avons pu rouler un peu, mais je l’ai davantage vécu comme une journée de tournage qu’un véritable essai – un shakedown que d’autres équipes ont effectué discrètement à Silverstone avec 200 kilomètres que nous n’avons pas pu faire."

La séance de Barcelone, loin d’être un premier indicateur de performance, a surtout servi de contrôle technique initial pour une voiture arrivée tardivement sur la piste. Alonso révèle pourquoi la voiture ne prenait pas sa vitesse maximale en ligne droite.

"Certaines pièces de la voiture n’étaient pas validées pour les hautes vitesses, et nous avons dû nous limiter à 280 km/h dans les lignes droites. Ce n’est qu’un exemple de la manière dont la préparation a été poussée dans ses retranchements," explique l’Espagnol.

Dans ces conditions, Alonso reconnaît qu’il est aujourd’hui incapable d’évaluer le véritable potentiel de l’AMR26.

"Non, je ne le sais pas encore," confie-t-il lorsqu’on lui demande s’il peut dire si la voiture est bonne ou non. "Bahreïn sera notre tout premier vrai test, notre premier contact réel avec la voiture. Barcelone, c’était simplement démarrer la voiture et vérifier que tout fonctionnait."

Les retards ne concernent d’ailleurs pas uniquement le châssis. Alonso confirme que les difficultés sont plus globales, rejoignant les propos tenus hier soir par Adrian Newey lui-même.

"Je suis conscient de certains défis que nous avons, et ce n’est pas seulement moi qui le dis - Adrian l’a dit aussi. Nous avions quelques mois de retard par rapport à ce qu’il estime que les autres équipes faisaient, et c’est également le cas pour Honda, qui a rencontré plus de difficultés que prévu avec le moteur."

À moins d’un mois du premier Grand Prix de la saison à Melbourne, le pilote espagnol prévient que tous les problèmes ne pourront pas être réglés à temps.

"Nous pensons avoir plusieurs points à résoudre concernant la compétitivité du projet, et le temps nous est compté," avertit Alonso. "Certains de ces problèmes ne seront pas corrigés avant l’Australie, et nous devrons composer avec eux lors des trois ou quatre premières courses."

Malgré ce constat préoccupant, Alonso appelle toutefois au calme et relativise l’attention portée à Aston Martin et à la voiture signée Newey, estimant que la réputation de l’ingénieur britannique explique largement l’observation attentive des rivaux.

"C’est l’effet Newey – ça a toujours été comme ça," sourit-il. "Chaque fois qu’il présentait une voiture lors des essais, on avait toujours un œil dessus pour voir ce qu’elle pouvait faire ou ce qu’on pouvait en copier. Maintenant, ce sera à notre tour d’être observés par nos adversaires."

Enfin, le vétéran de la grille rappelle que la saison 2026 s’inscrit dans une logique de long terme, où le départ importe moins que la trajectoire globale.

"C’est un marathon, pas un sprint," conclut Alonso. "La course au développement sera très longue. Ce n’est pas la façon dont on commence qui compte, mais celle dont on termine – et la deuxième moitié de saison sera plus importante que la première."