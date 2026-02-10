Des essais manqués, une bonne opération financière pour Williams F1 ?

Williams a fait figure d’exception lors du shakedown 2026 de Formule 1 à Barcelone. Seule équipe absente de ce rendez-vous officieux marquant le coup d’envoi de la pré-saison, l’écurie de Grove a choisi de retarder les débuts en piste de sa FW48 jusqu’aux essais de Bahreïn.

Un choix assumé par le directeur de l’équipe, James Vowles, qui reconnaissait toutefois qu’un passage par Barcelone aurait été préférable d’un point de vue purement sportif.

"Je préférerai toujours être en piste plutôt que de ne pas l’être," avait-il confié.

Le shakedown de Barcelone, organisé sous la forme de cinq journées privées - dont trois seulement autorisées à rouler - a réuni toutes les équipes à l’exception de Williams. La FW48 est ainsi restée à l’usine, l’équipe poursuivant son travail afin d’arriver plus préparée à Bahreïn.

Interrogé sur les éventuels bénéfices financiers de cette absence, Vowles a confirmé que le choix n’était pas neutre sur le plan du plafond budgétaire.

"La bonne nouvelle, c’est que les hôtels et les déplacements sont des coûts exclus du plafond budgétaire," a expliqué Vowles aux médias.

"Oui, vous avez raison : ne pas rouler en piste apporte un gain vis-à-vis du cost cap."

Mais le Britannique a tenu à tempérer toute interprétation trop optimiste : "Cela dit, je préférerais largement être en piste, pour être très clair, dans cette phase de transition."

Cette absence a-t-elle pu contrebalancer le coût des crash-tests ratés ? Pas de réponse sur le sujet, secret défense !

Williams reste néanmoins une équipe à surveiller à l’aube de la saison 2026. La monoplace 2025 avait été volontairement mise de côté, son développement presque totalement sacrifié afin de concentrer les ressources sur la nouvelle réglementation. Une stratégie de fond pensée par Vowles pour replacer durablement Williams vers l’avant de la grille.

Questionné sur les objectifs réels de l’équipe pour 2026, le patron de Williams a livré une réponse résolument tournée vers le long terme.

"Les objectifs sont que chaque partie de notre entreprise progresse chaque mois," a-t-il déclaré.

"Ce n’est plus dicté uniquement par la course. C’est littéralement mois par mois : se remettre en question, vérifier si nous avons suffisamment fait avancer l’équipe pour rester en phase avec une structure capable de jouer un championnat, et qui progresse elle aussi."

Vowles reconnaît que ces indicateurs sont moins spectaculaires que les résultats bruts en piste, mais estime qu’ils sont essentiels pour bâtir le succès.

"Je sais que ce ne sont pas les statistiques les plus intéressantes, mais c’est comme cela que l’on construit la réussite d’une équipe."

Il a ensuite cité ses pilotes pour illustrer la vision portée par le projet Williams.

"Peut-être que c’est encore mieux si j’utilise les mots de Carlos [Sainz] et d’Alex [Albon] : ils ne nous ont pas rejoints pour une année, ni pour un test. Ils nous ont rejoints pour participer à l’aventure qui doit mener Williams à un titre mondial. Ce sont des mots forts. Ce ne sont pas les miens, ce sont les leurs."

Conscient que cet objectif ne pourra pas être atteint à court terme, Vowles insiste sur la nécessité de patience et de cohérence.

"Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ce qu’ils peuvent voir, c’est la manière dont nous investissons pour y parvenir. J’investirai toujours dans le long terme, car le résultat que nous avons obtenu en 2025 est le fruit des investissements réalisés en 2023, et ainsi de suite."

"Mais il faut du temps pour remonter dans une grille qui est extrêmement compétitive."