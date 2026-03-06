Brown fustige des accusations ’choquantes’ contre McLaren F1

Le duel interne entre Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren a animé toute la saison 2025 de Formule 1. Si l’écurie britannique en est sortie avec les deux titres mondiaux – pilotes et constructeurs –, la gestion de cette rivalité a aussi alimenté de nombreuses critiques, certains observateurs accusant l’équipe de favoriser Norris.

Et en Australie, le PDG de McLaren, Zak Brown, doit encore subir des critiques de la part des compatriotes de Piastri. Et même des sifflets dans l’Albert Park à son arrivée, chaque jour.

Ces accusations, l’Américain les rejette aujourd’hui fermement même si en 2025, McLaren s’est retrouvé dans une situation délicate à gérer : deux pilotes capables de jouer le titre mondial. Norris et Piastri ont chacun remporté sept victoires au cours de la saison, avant que Norris ne prenne finalement le dessus lors de la dernière manche, à Abu Dhabi.

"Beaucoup de choses sont très inexactes," a-t-il déclaré aux médias en réponse aux critiques entendues à Melbourne. "Au final, nous avons laissé nos deux pilotes se battre."

"Nous avions deux pilotes qui ont gagné sept courses chacun ; cela s’est joué lors de la dernière course de l’année, et les deux avaient encore une chance de remporter le championnat. Nous en sommes assez fiers."

Selon Brown, McLaren avait anticipé la possibilité que cette rivalité interne coûte des points précieux dans la lutte pour le titre.

"Nous étions prêts à accepter la conséquence que quelqu’un ne gagne pas parce qu’ils se prennent des points l’un à l’autre."

"En tant qu’équipe de course, laisser les deux pilotes courir de manière équitable c’est rare, presque unique. Et bien sûr, nous avons fait des erreurs en cours de route."

Le PDG souligne également que les pilotes eux-mêmes ont connu des moments difficiles.

"Ils ont aussi fait des erreurs en chemin. C’est la course. Les théories du complot et les accusations qui ont été formulées - ou qui le sont encore - étaient complètement à côté de la plaque."

La saison n’a pas seulement été marquée par la rivalité interne chez McLaren. Max Verstappen, quadruple champion du monde, a également joué un rôle majeur dans la fin de championnat. Grâce à une remontée impressionnante en fin de saison, le pilote Red Bull est revenu très près de Norris au classement final. Verstappen a finalement terminé à seulement deux points du titre et a même réussi à devancer Piastri au championnat.

L’Australien, qui avait pourtant mené la lutte pour le titre pendant une partie de la saison, a connu un passage à vide dans les dernières courses et a perdu l’avantage face à son coéquipier. Malgré l’absence d’un doublé au championnat pilotes, Brown se dit extrêmement satisfait du travail accompli par son équipe.

"Je suis très, très fier de la façon dont notre équipe et nos pilotes sont restés concentrés et ont atteint ce que nous voulions atteindre."

"Nous aurions aimé terminer premier et deuxième au championnat, mais nous avons remporté le championnat constructeurs et le championnat pilotes."

"Les deux pilotes ont gagné sept courses ; nous ne pourrions pas être plus fiers de la manière dont ils ont couru."

Zak Brown admet néanmoins que, dans un sport aussi exposé que la Formule 1, il est impossible d’échapper aux critiques et aux interprétations extérieures.

"On ne peut pas contrôler les opinions des gens dans le sport. Les gens auront leurs points de vue."

"Certaines accusations continuent cependant de me surprendre. C’est parfois choquant de voir à quel point certaines personnes sont mal informées dans les accusations qu’elles portent sur ce qu’elles pensent que nous faisons."