‘La compétition est tellement folle’ : Cadillac F1 face à un mur pour ses débuts

Certes, les chronos de Cadillac F1 sont encore loin du compte après les essais libres, ce vendredi, en Australie, mais tout de même : la nouvelle équipe a impressionné les observateurs en prenant la piste de manière efficace, aux essais hivernaux comme à Melbourne !

« C’était très mouvementé car c’est la première fois que nous faisons rouler deux voitures ! » a commencé par plaisanter Graeme Lowdon, le directeur d’écurie et ancien de Manor.

« Le règlement vous autorise à n’en faire rouler qu’une seule lors des essais. Jusqu’à présent, tout le projet a été une série de premières, et aujourd’hui en était une autre. »

Cadillac a rencontré tout de même quelques pépins de fiabilité : rien de dramatique et rien d’étrange, poursuit le patron du team.

« Mais si nous nous concentrons sur le travail accompli, nous avions quelques améliorations ici, nous avons déroulé un programme, nous avons eu quelques problèmes pendant la séance, ce qui n’est pas inhabituel. Nous avons perdu quelques rétroviseurs, mais ce sont le genre de problèmes que nous pouvons aplanir et sur lesquels nous pouvons travailler. »

Comme le confie Graeme Lowdon, ce premier Grand Prix ne doit pas être considéré comme un aboutissement d’un long travail pour Cadillac, mais simplement comme le début d’un long parcours. En somme c’est peut-être la fin du commencement, mais ce n’est pas le commencement de la fin !

« Avec un projet comme celui-ci, il est très facile de voir Melbourne comme l’objectif final, et ce n’est pas le cas. Évidemment, c’est notre tout premier Grand Prix pour Cadillac Formula 1 Team, donc ce n’est pas notre objectif. Notre objectif est de commencer à courir, et c’est l’impression que j’ai eue. C’était le début d’un très, très, très long voyage. »

En EL1, Cadillac a même réussi à battre une Alpine ; en EL2 en revanche, à part les Aston Martin, Valtteri Bottas et Sergio Pérez étaient à une seconde du milieu de grille. Ces performances rassurent-elles ou inquiètent-elles Graeme Lowdon ?

« Je pense qu’il y a un manque général de confiance chez tout le monde. C’était les EL1 et personne ne sait vraiment où il en est. Nous savons que nous avons une énorme quantité de travail, mais aussi, j’ai été super chanceux sur ce projet. J’ai été aux premières loges pour voir tout ce qui a été accompli par chacun, pas seulement à Indianapolis mais à Charlotte, en Caroline du Nord, et à Silverstone. »

« C’est dur. C’est le plus grand sport d’équipe au monde, mais c’est le sport d’équipe le plus difficile au monde. La compétition est tout simplement folle et c’est tellement, tellement difficile, et nous le savons. »

« Alors, en tirons-nous de la confiance ? Nous avons une conscience très, très terre-à-terre de ce qu’il faut pour essayer de construire une équipe, et c’est la première étape d’un long chemin. »

Cadillac est donc bien la 10e équipe du plateau, avec seulement Aston Martin F1 derrière ?

« Il est très, très difficile de savoir où l’on se situerait. L’arrivée d’une nouvelle équipe en Formule 1 n’arrive pas très souvent, il y a donc très peu de précédents pour savoir où en sont les choses. Personnellement, je pense que tout le monde dans l’équipe a fait un travail exceptionnel, vraiment. »

« C’est incroyablement compétitif. Le niveau de tous les... Je sais qu’Aston Martin a quelques défis en ce moment, mais c’est une équipe de pointe et ils surmonteront ces défis très, très rapidement, j’en suis sûr. Nous courons contre les meilleurs au monde, et donc juste d’arriver ici, en espérant gagner le respect de ces équipes, et ensuite bien sûr oui, avec le temps, nous voulons les défier. »

Assez ému, Graeme Lowdon en profite ensuite pour faire une tournée générale de remerciements.

« J’aimerais aussi beaucoup profiter de cette occasion pour remercier non seulement tous les membres de l’équipe, mais aussi tous ceux qui soutiennent les membres de l’équipe, donc les familles, les amis, les maris, les épouses, les petits amis, les petites amies, les membres de la famille. C’est le roc sur lequel nous construisons l’équipe, et il n’y a aucun moyen que nous puissions faire cela sans tout ce soutien. »

« Je veux donc juste profiter de cette occasion pour remercier toutes ces personnes, et j’espère que beaucoup d’entre elles nous regardent à la maison. Il n’y a nulle part où se cacher en Formule 1, c’est donc la première fois que nous faisons rouler deux voitures et vous devez le faire devant quelques centaines de millions de personnes, mais c’est ça la Formule 1. C’est ce que nous avons toujours voulu faire. »

Il y a un à peine, Cadillac F1 obtenait le feu vert du sport pour son inscription : évidemment l’équipe avait commencé à travaillé auparavant, mais quel chemin parcouru depuis !

« Demain marquera le premier anniversaire de la confirmation de notre engagement en F1, et pendant ce temps, nous avons évidemment dû construire les voitures, mais nous avons dû les concevoir, nous avons dû embaucher les personnes pour les concevoir, et construire les bâtiments dans lesquels ils les conçoivent. C’est juste une quantité de travail massive. »

« Donc, si quelqu’un avait dit il y a un an moins un jour que nous aurions deux voitures roulant en EL1, fonctionnant comme une équipe de Formule 1 et entamant tout ce voyage, tout ce parcours d’ingénierie consistant à essayer de faire aller une automobile plus vite, vous auriez signé des deux mains en disant merci beaucoup, car c’est tellement... oui, il est très difficile d’exprimer à quel point la Formule 1 est difficile, à part le répéter et le dire sans cesse. »

« Il faut bien commencer quelque part, et je pense que le parcours que nous avons traversé en tant qu’équipe a été vraiment positif. L’ambiance au sein de l’équipe est très, très forte. Nous avons dit que nous voulions faire de celle-ci une équipe que tout le monde veut rejoindre, dont les gens sont fiers de faire partie et, espérons-le, ne veulent pas quitter. Je crois fermement que c’est l’équipe que nous sommes en train de construire, et pour moi, c’est un véritable honneur et un privilège d’en faire partie. »