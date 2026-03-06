’On ne peut même pas le virer’ : Newey au cœur du casse-tête Aston Martin F1

La situation d’Aston Martin F1 suscite déjà de nombreuses interrogations dans le paddock. Entre difficultés techniques et organisationnelles, l’équipe britannique traverse une période délicate et pourrait même déclarer forfait pour le Grand Prix d’Australie si les deux dernière batteries disponibles et à bord des AMR26 à moteur Honda viennent à tomber en panne.

L’écurie basée à Silverstone connaît un début de saison compliqué, notamment à cause de problèmes de vibrations liés à son groupe propulseur. Ces difficultés pourraient donc empêcher Fernando Alonso et Lance Stroll de s’aligner au départ ou, au mieux, de parcourir une distance de course complète lors du Grand Prix à Melbourne.

Selon l’ancien pilote de Formule 1 Ivan Capelli, consultant pour la télévision italienne à Melbourne, un élément clé du projet ne peut tout simplement pas être remis en cause : Adrian Newey lui-même.

"On aurait pu penser que ce serait l’équipe la plus convoitée en vue de 2027, mais aujourd’hui c’est plutôt une inconnue," a-t-il déclaré.

Capelli estime que les difficultés actuelles ne sont pas uniquement techniques. Selon lui, les problèmes liés au moteur Honda pourraient même masquer d’autres dysfonctionnements internes.

"Les problèmes techniques, qui proviennent du groupe propulseur Honda, masquent d’autres difficultés. Newey, un véritable génie, a toujours eu au-dessus de lui des dirigeants qui lui donnaient une marge de manœuvre et des délais précis : Patrick Head chez Williams, Ron Dennis chez McLaren, Christian Horner chez Red Bull."

Mais la situation a profondément changé au sein d’Aston Martin.

"Aujourd’hui, il est à la fois directeur d’équipe et concepteur, et voilà que la voiture est arrivée en retard en raison de la volonté de modifier certains détails jusqu’à la dernière minute."

"En plus, il doit faire face à toute une série de problèmes organisationnels, des choses auxquelles il n’avait jamais pensé auparavant. Il a avoué lors de la conférence de presse que les problèmes avec Honda n’ont été identifiés qu’en novembre !"

"Peut-être est-ce la raison pour laquelle Andy Cowell a été écarté et que Newey a pris sa place. Et même si la situation venait à empirer, Aston Martin n’aurait que très peu de marge de manœuvre. On ne peut même pas le virer, parce qu’il est actionnaire."

Une réglementation 2026 encore loin d’être stabilisée

Au-delà du cas Aston Martin, Capelli estime que le nouveau règlement technique 2026 reste encore en pleine évolution, notamment sur le plan énergétique.

"Il y a eu des discussions sur la puissance maximale en kilowatts à utiliser pour la recharge. Le maximum est de 350, mais Aston Martin a déclaré qu’elle ne pouvait même pas atteindre ce niveau."

La situation n’est d’ailleurs pas simple pour les autres équipes non plus.

"Les autres ont du mal à exploiter pleinement la composante électrique. Sur la piste, ils testaient avec 200 à 250 kW – tout est encore en train d’évoluer."

Selon l’ancien pilote italien, la saison pourrait rapidement se structurer autour de deux groupes bien distincts.

"Malgré l’ampleur de l’innovation, les quatre meilleures équipes sont proches : Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull."

"Cependant, il y aura un écart important avec les autres, qui seront environ une seconde plus lents."

Capelli s’est également montré optimiste concernant Ferrari, dont les premières performances semblent prometteuses.

"La voiture en piste s’est révélée bien meilleure que celle de 2025 lors des essais. Leclerc a effectué un travail spécifique pour améliorer les performances et la Scuderia a innové avec des modifications à l’arrière, notamment l’aileron arrière ’Macarena’. En résumé, une approche agressive."

"J’ai l’impression que Leclerc a encore quelques dixièmes en réserve. Lewis n’était pas particulièrement fluide dans les virages – il ne pilotait pas de manière instinctive. Pour moi, Charles sera encore devant, au moins au début."

L’Italien a également salué les débuts prometteurs de Kimi Antonelli avec la W17.

"Il est très motivé et plus mature dans son attitude. Il a évalué Russell et connaît ses forces et ses faiblesses. Sa mentalité fera la différence."

Enfin, Capelli estime que plusieurs équipes de milieu de grille pourraient créer la surprise cette saison.

"L’Audi, malgré sa forme assez massive, semble bien équilibrée dans les virages. L’Alpine pourrait être la surprise quand elle aura maitrisé son moteur Mercedes, et la Haas est intéressante."