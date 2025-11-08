Gasly n’a pas d’explication mais est ’content’ de sa 8e place au Sprint

Pierre Gasly est heureux d’avoir marqué un point, le premier pour Alpine F1 et pour lui depuis le Grand Prix de Belgique. Le pilote de l’équipe d’Enstone a profité d’un très bon départ pour revenir en neuvième place et a ensuite réussi à dépasser Lance Stroll.

Malgré ce résultat positif qui lui redonne le sourire, il s’inquiète toujours de n’avoir aucune idée sur les raisons de ce regain de forme de l’A525 à Interlagos depuis le début du week-end.

"Je suis extrêmement content, on a eu beaucoup de week-ends compliqués, et chaque week-end on vient avec la même intention, celle de faire du mieux possible. On a beaucoup de questionnements, depuis le premier tour du week-end je me sens vraiment bien, et on n’a pas les réponses"

"On va essayer de comprendre sur la semaine qui vient. Mais ça ne change rien, je suis très content aujourd’hui. J’ai pris un bon départ, j’étais dans le bon peloton, j’arrivais à être agressif et je me sentais bien. J’ai réussi à tenter des choses pour aller chercher des points."

Pendant la course, le Français a demandé à son ingénieur que les Ferrari aillent plus vite devant lui et doublent Fernando Alonso, pour que Lance Stroll soit plus vulnérable, ce qui a donné un échange amusant, et Gasly l’explique.

"On était tous dans le DRS, et avec le DRS on revient très peu. Donc j’étais à chaque fois trop loin pour tenter quelque chose sur Stroll. Ca fait sept courses que je n’avais pas eu de points, je les sentais devant et je voulais absolument tenter quelque chose."

"Ce point fait beaucoup de bien, c’est assez anecdotique sur l’ensemble de la saison mais ça fait plaisir quand on est dans des positions comme celle-ci. Mais il va falloir comprendre parce que c’est le jour et la nuit avec les autres week-ends."

Franco Colapinto a connu un destin plus décevant avec une sortie de piste au virage 3, en même temps que Nico Hülkenberg et Oscar Piastri juste avant lui. L’Argentin peinait à trouver les mots.

"J’ai juste perdu la voiture dans le virage 3. Il y avait apparemment de l’eau, c’était un peu bizarre. Je dois voir ce qui s’est passé passé. Le rythme semblait bon donc on doit revenir plus forts" déplore Colapinto.

Vous trouverez d’autres photos en très haute résolution de la sortie de piste de Colapinto mais aussi de Piastri, Hulkenberg et Bortoleto dans notre galerie du jour.