Norris s’attend à voir les mêmes équipes en tête cette année mais...

Malgré le bouleversement complet de la réglementation de la F1 cet hiver, Lando Norris estime que les quatre grandes écuries des dernières saisons, McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari, resteront les références à battre lors de cette nouvelle saison.

Cependant, il pense que la course au développement, qui s’annonce acharnée, permettra à d’autres de tenter leur chance, et qu’il ne faut pas exclure des surprises à l’aube de cette toute nouvelle ère de la Formule 1.

"Il est difficile de dire à quel point ce sera compétitif. Nous n’avons roulé que quelques jours" a déclaré Norris. "Je m’attends toujours à voir les quatre meilleures écuries à l’avant, avec potentiellement un léger écart par rapport aux autres."

"Nous avons vu au fil des ans à quel point des équipes comme Williams, Alpine et Haas ont été proches par moments, donc je m’attends à ce que tout le monde soit un prétendant à un moment donné."

"Surtout lors de la première année d’une nouvelle réglementation, vous allez voir de nouvelles pièces sur chaque voiture chaque week-end et assister à la course au développement au sein de la F1. C’est excitant et c’est cool pour nous, les pilotes, aussi. Cela signifie que cette année, on va apprendre énormément et il va falloir continuer à attaquer tout du long."

McLaren vise son troisième titre consécutif de champion du monde des constructeurs, et Norris a confiance dans la manière dont a travaillé son team pour continuer à évoluer à l’avant du peloton : "J’ai bon espoir que l’équipe produise une bonne voiture."

"Un gros travail a commencé tôt l’année dernière, avec un bon nombre de personnes concentrées sur la voiture de l’an dernier, et un bon nombre de personnes concentrées sur la voiture de cette année. En tant qu’équipe, nous croyons tous que nous pouvons prolonger nos très bons résultats des deux dernières années dans ce changement complet de réglementation."

"Mais nous voyons aussi qu’il y aura des gens tout aussi rapides que nous, et potentiellement plus rapides. Déjà, dès ce premier test, Mercedes avait l’air très forte, Red Bull et Ferrari avaient l’air très fortes, donc l’attente est de voir ces quatre équipes être très rapides, comme d’habitude."

Le Britannique a eu un premier aperçu de la MCL40 la semaine dernière à Barcelone, mais comme toutes les équipes se concentraient simplement sur le rodage des voitures plutôt que sur la performance pure, il est encore bien trop tôt pour dire quelle sera la hiérarchie.

"C’est un jeu différent cette année en termes de voiture, en termes de façon de piloter. C’est encore le début et il fait assez froid à Barcelone, donc le fonctionnement des pneus et de la voiture est aussi assez différent de ce qu’il sera à Bahreïn. Mais je pense que nous sommes bien placés."

"Il y a plein de choses que nous aurions pu mieux faire et que j’aurais probablement dû un peu mieux maîtriser. Mais c’était la raison de ce test : évacuer tous les petits soucis et les problèmes techniques. Nous avons le temps d’essayer de les gommer et d’améliorer les choses."

"Mais je suis dans une équipe qui a gagné les deux derniers championnats du monde, donc je ne manque certainement pas de confiance dans le fait que nous allons être forts et que nous allons nous battre pour des résultats. Que ce soit pour la première, deuxième, troisième ou quatrième place, je n’en ai aucune idée."

"Et je pense que c’est aussi quelque chose que j’ai appris : ne plus avoir d’attentes. Ça ne sert à rien, cela cause trop de stress, d’anxiété, toutes ces choses pour rien. Donc oui, nous sommes bien placés. Nous devons améliorer beaucoup de choses, mais en même temps, il reste encore un long chemin avant la première course, donc nous devons être patients."

Comme l’an dernier, l’un de ses principaux rivaux sera son coéquipier Piastri. Norris et Piastri se sont toujours très bien entendus, même lorsque la tension est montée lors de la lutte pour le titre, et Norris pense que cela continuera, grâce aussi à une bonne gestion d’Andrea Stella et Zak Brown, respectivement directeur et PDG de McLaren.

"Nous avons tous les deux hâte d’y être à nouveau. Bien sûr, il va essayer plus que jamais de renverser la situation et de faire encore mieux que l’an dernier, ce qui était déjà incroyable, et je dois essayer de hausser mon niveau de jeu pour y faire face car nous nous sommes tous les deux rendu la vie très difficile l’année dernière."

"Nous allons continuer à essayer de faire cela durant toute notre carrière. C’est juste une dynamique particulière, propre à la Formule 1. On ne retrouve cela dans aucun autre sport, où vous êtes coéquipiers tout en luttant pour essayer d’être meilleur que l’autre."

"Mais au bout du compte, je pense que nous savons que nous avons du respect l’un pour l’autre et c’est la chose la plus importante. Nous allons avoir des moments où les choses ne se passeront pas comme nous le voulons, soit collectivement, soit individuellement, mais nous avons beaucoup de foi en l’équipe."

"Andrea gère très bien les choses, tout comme Zak. Et je pense que nous sommes impatients de vivre toutes ces batailles que nous allons mener ensemble. J’ai hâte d’en voir plus cette année."