’Brad Pitt et Damson Idris ont piloté eux-mêmes’ : dans les secrets du film sur la F1

Le réalisateur du film ’F1’, produit par Jerry Bruckheimer et qui sortira en juin au cinéma, a donné des détails sur la conception d’un film très ambitieux. Joe Kosinski a déjà réalisé Top Gun : Maverick et pour son film sur la Formule 1 avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem, il a d’abord pris contact avec Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde a été très réceptif à la proposition du réalisateur, qui a alors parlé de son projet à Mercedes et Toto Wolff. Le patron de l’équipe de Brackley s’est même montré proactif pour aider à faire le film.

"La première chose que j’ai faite a été de contacter Lewis Hamilton, qui vit évidemment ce sport tous les jours" a déclaré Kosinski. "C’est l’un des plus grands de tous les temps et je lui ai demandé d’être mon partenaire dans la réalisation de ce film. Le fait d’avoir Lewis m’a permis d’entrer de manière incroyable dans ce monde."

"Et l’une des personnes qu’il m’a présentées était Toto Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes. J’ai commencé à parler avec eux de la volonté de capturer la vitesse de ce sport, et c’est en fait Toto qui a eu l’idée, plutôt que de fabriquer une voiture de cinéma suffisamment rapide pour atteindre ces vitesses, de dire ’pourquoi ne pas commencer par prendre une vraie voiture de course et y intégrer les caméras dont vous avez besoin ?’"

"C’est ce que nous avons fait. Nous avons acheté six voitures de F2, de vraies voitures de course de F2, et nous avons travaillé avec Mercedes AMG, l’équipe de Formule 1 et ses ingénieurs pour construire de vraies voitures de course capables de transporter notre équipement de caméra, nos enregistreurs et nos transmetteurs pour réaliser ce film."

"Chaque fois que vous voyez Brad ou Damson au volant de ce film, ils pilotent eux-mêmes l’une de ces vraies voitures de course sur un vrai circuit de F1. C’est ainsi que nous avons abordé la réalisation de ce film."

Sony a miniaturisé les caméras de Top Gun

Kosinski avait travaillé avec un matériel très haut de gamme sur la suite de Top Gun, et il a travaillé avec les techniciens de Sony pour le réutiliser, mais dans une version plus petite et plus légère, afin de ne pas perturber les monoplaces créées par Mercedes pour le film.

"Le grand défi a été le système de caméra lui-même. Nous avons dû développer un tout nouveau système de caméra, en prenant tout ce que nous avions appris sur Top Gun : Maverick et le pousser beaucoup plus loin."

"On ne peut pas mettre un équipement de 30 kilos sur une voiture de course et s’attendre à ce qu’elle fonctionne de la même manière. Nous avons donc pris les caméras de Top Gun et nous avons travaillé en étroite collaboration avec Sony pour les réduire au quart de leur taille."

"En plus de cela, je voulais vraiment pouvoir manipuler et déplacer les caméras pendant le tournage, ce que nous n’avions pas pu faire sur Top Gun, et nous avons donc installé des supports motorisés sur la voiture. Il y a des émetteurs qui transmettent l’image. Nous avons des émetteurs qui contrôlent le mouvement de la caméra."

"Je suis assis à la station de base avec Claudio [Miranda], notre directeur de la photographie, et je regarde 16 écrans. J’ai des caméramans qui contrôlent les caméras et qui annoncent les mouvements de la caméra comme s’il s’agissait d’une émission de télévision en direct pendant qu’ils tournent."

"Il y a eu tellement de recherche, de technologie et de développement pour arriver à tourner une image, en plus de la formation des acteurs et de la logistique du tournage lors d’une vraie course, qu’il a fallu beaucoup de préparation pour y arriver."