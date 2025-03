Alonso : la F1 n’est pas le football, le succès n’est pas garanti

Comment gagner en Formule 1 en réunissant tous les meilleurs éléments possibles ?

C’est très certainement la question que tout le monde se pose chez Aston Martin F1 avec l’arrivée de la plus récentes des usines, la plus récente des souffleries et Adrian Newey.

Une dream team qui attend encore Enrico Cardile, que Ferrari retient jusqu’en juillet au moins.

Pour Fernando Alonso, un des pilotes de l’équipe, Aston Martin a tous les ingrédients pour gagner mais pour faire une bonne recette avec cela prend beaucoup de temps. L’Espagnol a ainsi fait un parallèle avec le football pour démontrer à quel point le succès ne peut pas "s’acheter" à l’avance en F1.

"Je pense que le package Aston Martin F1est désormais complet, il nous faudra donc du temps."

"Ce n’est pas du football. Le football est très facile : on choisit le meilleur terrain, le meilleur manager, les meilleurs joueurs et, au final, on gagne plus que probablement le match suivant."

"En F1, on peut avoir les meilleures installations et les meilleures personnes, mais il faut quand même du temps pour réunir tous les ingrédients et gagner, et l’histoire de la F1 en a de nombreux exemples."

"Je pense que l’équipe actuelle ne manque de rien par rapport aux meilleures équipes en termes d’installations, de personnel, de talent, de soufflerie, etc., mais il nous faut encore du temps pour tout mettre en place."

"J’espère que 2025 sera suffisant pour tirer les leçons et préparer 2026. Cela correspond bien au changement de règlement pour l’année prochaine, mais rien ne le garantit."

Alonso a également reconnu qu’Aston Martin n’est pas la seule à avoir les capacités pour réussir.

"En F1, nous avons de nombreux exemples d’équipes et d’organisations exceptionnelles qui ne parviennent toujours pas à gagner, car tout le monde est tellement parfait ici qu’il faut faire un effort supplémentaire. Nous allons essayer de le faire dès que possible, en raccourcissant le délai si possible."