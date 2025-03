Tsunoda vise le podium avec Red Bull au GP du Japon

Yuki Tsunoda est déjà au Japon, pour préparer le prochain Grand Prix mais aussi pour faire des démonstrations pour Red Bull Racing et Honda, avant le week-end de course.

C’était déjà prévu ainsi pour le Japonais avant que la marque autrichienne ne décide d’échanger son baquet chez Racing Bulls avec celui de Liam Lawson.

C’est tout d’abord chez Honda que Tsunoda s’est retrouvé aujourd’hui et il s’est enfin exprimé longuement sur cette opportunité qui arrive enfin pour lui. Et il affiche déjà ses ambitions avec... un podium en ligne de mire à domicile !

"Honnêtement, je ne m’attendais pas à courir pour Red Bull au Grand Prix du Japon. C’est la dernière année du partenariat entre Red Bull et Honda, donc courir à Suzuka en tant que pilote Red Bull Racing est une évidence. Tout s’est parfaitement mis en place pour que je sois ici aujourd’hui."

"Bien sûr, j’étais heureux de rejoindre Red Bull, mais après mûre réflexion, l’idée de courir soudainement pour Red Bull au Grand Prix du Japon me semblait totalement irréelle."

"Je ne veux pas trop me faire d’illusions, mais pour ce Grand Prix du Japon, je veux terminer sur le podium. Cela dit, je sais que ce ne sera pas facile dès le départ."

"Ma priorité est d’abord de comprendre la voiture, son comportement par rapport à la VCARB 02. Si je prends naturellement du plaisir à piloter cette voiture en me familiarisant avec elle dès les EL1, les résultats suivront. Et si cela me permet de monter sur le podium, ce serait incroyable."

Le soutien de Honda, l’appel de Red Bull Racing

Il se dit que Honda a évidemment fait pression (y compris financièrement) mais le Dr Marko a démenti que le chèque en plus qui aurait été donné par le constructeur ait fait pencher la balance.

"Honda m’a toujours soutenu," répond Tsunoda. "Je ne suis évidemment pas au courant de tous les détails, des discussions, mais si Red Bull m’a choisi pour reprendre le flambeau, c’est parce qu’elle croit en moi, elle croit que je peux faire du bon travail aux côtés de Max Verstappen."

"Je sais que ça ne sera pas facile. On m’a demandé si je ne ferais pas mieux de rester au volant d’une Racing Bulls que je connais mieux et qui est compétitive cette année. Mais quand j’ai reçu l’appel, je me suis dit : ’Waouh’... Vraiment ça va être passionnant, excitant. Et j’attends cela depuis longtemps. Plus que tout, je suis impatient de relever le défi qui m’attend. Donc je l’ai accepté, sans hésitation."

"Il y a peu de moments dans la vie où l’on est confronté à une pression aussi extrême et à une opportunité aussi grande, alors j’imagine que ce sera une période incroyablement palpitante."

"Bien sûr, être promu chez Red Bull est une opportunité incroyable, mais avant toute chose, je voulais parler à mes ingénieurs et à ceux qui m’avaient soutenu. Du coup, malgré toute l’émotion, je me suis senti plutôt serein."

"Étant aussi pilote de réserve n°1 de Red Bull Racing cette année, j’avais déjà fait un essayage de baquet. Mais à l’époque, je me souviens m’être dit : ’Pourquoi est-ce que je fais ça ? De toute façon, je ne vais pas courir’. Et voilà, ça arrive."

"Au début, j’étais trop occupé pour prendre le temps d’apprécier pleinement l’excitation. J’ai dû sauter directement dans le simulateur, faire les réglages du baquet et m’occuper de nombreux autres préparatifs. Maintenant les choses deviennent de plus en plus réelles en étant ici au Japon."

Pourra-t-il mieux s’adapter à la RB21 que Lawson ?

Alors va-t-il pouvoir s’adapter à cette RB21 qui a tant fait suer Liam Lawson lors des deux premières courses de la saison 2025 ? Après les essais à Abu Dhabi, Tsunoda avait lancé qu’il s’était bien acclimaté à la RB20. Il va falloir évidemment le confirmer.

"J’ai passé environ deux jours en simulateur cette semaine. De cette expérience, je n’ai pas trouvé la voiture si difficile à piloter."

"J’ai vraiment eu l’impression que l’avant est très réactif, comme c’est dit souvent, c’est la vérité. Mais si vous me demandez si la prise en main était difficile, je ne dirais pas que cela m’a procuré une sensation particulièrement étrange, du moins dans le simulateur."

"Bien sûr, je souhaite régler la voiture différemment de Max. Je veux développer mes propres réglages, bien les comprendre et prendre progressivement de la vitesse dès les EL1."

Tsunoda veut citer une de ses qualités.

"J’ai toujours su m’adapter et adapter mon pilotage en F1. J’ai connu deux générations de monoplaces, celles avant l’effet de sol et les actuelles. Je n’ai jamais subi une baisse de forme mais je n’ai cessé de m’améliorer."

"J’ai maintenant l’expérience et les outils pour affronter des changements comme ça. Je suis confiant quant au fait que je peux y arriver. Vivement ce week-end à Suzuka !"