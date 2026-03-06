Audi F1 démarre son aventure dans le bon peloton lors des Libres

Audi F1 a bouclé sa toute première journée d’essais en piste dans le cadre d’un week-end de Grand Prix avec un vendredi bien rempli lors de l’ouverture de la saison de Formule 1 en Australie.

Sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont effectué un programme complet au volant de la R26 lors de deux séances d’essais libres disputées sans interruption majeure. Le travail réalisé a permis à l’équipe de récolter une quantité importante de données, qui seront désormais analysées par les ingénieurs répartis entre Hinwil, Neuburg et Bicester en vue des qualifications de samedi.

Cette première journée d’exploitation de la nouvelle monoplace constituait une étape importante pour la structure allemande, engagée dans un nouveau chapitre de son histoire en Formule 1 avec l’entrée en vigueur de la réglementation technique 2026.

Au terme de cette première journée, Nico Hülkenberg (12e temps) s’est montré globalement satisfait du déroulement des opérations, même si certains détails restent à affiner.

"Globalement, c’était un premier vendredi de la saison correct," a expliqué l’Allemand. "Nous avons roulé de manière assez propre et nous avons réussi à boucler un bon nombre de tours, ce qui est toujours important en début de week-end. Il y a eu quelques petits soucis ici et là que nous devons régler, mais cela fait partie du processus."

Le pilote Audi souligne également l’importance de l’analyse des données récoltées avec cette nouvelle monoplace.

"C’est notre première fois ici avec la nouvelle voiture, donc il y a énormément d’informations à passer en revue ce soir. Nous allons tout analyser et voir ce que nous pouvons améliorer pour demain, mais c’est un point de départ solide."

Pour Gabriel Bortoleto, 14e temps et lui aussi engagé dans ce premier week-end de la saison avec Audi, la journée a permis de poser les premières bases malgré quelques difficultés rencontrées lors de la seconde séance.

"C’était une première journée positive, même s’il reste encore beaucoup de travail devant nous," a confié le Brésilien. "Les EL1 ont été très solides et fluides, ce qui nous a donné une bonne base de travail pour commencer."

"Lors des EL2, j’ai un peu plus lutté avec quelques éléments que nous devons corriger pour demain, mais cela fait partie du processus avec une réglementation aussi nouvelle."

Bortoleto insiste également sur l’approche progressive adoptée par l’équipe pour comprendre la R26 et son groupe propulseur.

"À ce stade, nous nous concentrons sur l’amélioration des fondamentaux, en construisant les bases avant de passer aux détails plus fins. Il reste encore beaucoup d’éléments à affiner sur la voiture et sur l’unité de puissance, et cette compréhension ne viendra qu’avec le temps et les données."

"La saison ne fait que commencer, donc la priorité est de continuer à apprendre et à progresser."