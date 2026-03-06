Williams F1 doit travailler pendant la nuit face au défi de l’énergie à Melbourne

Williams F1 a connu une première journée très difficile à Melbourne, avec des problèmes mécaniques et des difficultés à exploiter la toute nouvelle FW48. Alex Albon a confirmé que la journée a été aussi complexe qu’attendu sur un circuit très délicat à gérer.

Comme prévu, c’est le déploiement d’énergie qui est la plus grande équation pour les équipes sur un tracé australien où il n’y a pas de gros freinage, et surtout une longue période de pleine charge qui rend plus difficile la récupération.

"Le premier week-end de course avec la nouvelle réglementation s’annonçait difficile, et ce ne fut pas notre journée la plus facile. Nous avons rencontré quelques difficultés avec certaines données et la mise au point de la voiture, mais nous allons analyser les enseignements des deux séances d’essais libres et voir comment les appliquer demain" a déclaré Albon.

"Nous devons encore travailler sur le déploiement de l’énergie sur ce circuit et trouver la manière la plus efficace de l’exploiter. Nous allons passer beaucoup de temps cette nuit avec l’équipe de simulation pour trouver des outils de simulation afin de trouver une meilleure configuration pour demain."

Mais le Thaïlandais se veut optimiste pour la suite du week-end : "Nous avons encore beaucoup de marge de progression avant les qualifications, et cela fait partie intégrante de notre apprentissage."

Carlos Sainz a connu les mêmes difficultés, mais il a également vécu des problèmes mécaniques qui l’ont empêché de rouler, ce qui n’arrange pas sa préparation en vue de la saison qui débute ce week-end.

Angelos Tsiaparas, ingénieur en chef de Williams, a confirmé les défis qui se présentent à l’équipe : "Melbourne présente des défis particuliers en termes d’énergie et de gestion de l’énergie avec la nouvelle réglementation."

"C’est un circuit que nous qualifions de pauvre en énergie. De ce fait, une grande partie de notre travail d’ingénierie s’est concentrée sur les styles de pilotage et les techniques permettant d’optimiser la récupération et la gestion de l’énergie."

"Nous avons une nouvelle séance d’essais libres demain pour tenter d’optimiser ces aspects avant les qualifications. Ce que nous avons observé lors des essais à Bahreïn se confirme : les quatre meilleures équipes sont en tête et le milieu de peloton est très serré. Notre objectif est donc de figurer parmi les meilleures équipes du milieu de peloton chaque week-end."